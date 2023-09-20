文曄、泰碩股漲 海運揚帆 台股早盤修正壓力未歇

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美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌，台股20日早盤持續面臨修正，指數暫報16,626點，下跌10點，權王台積電（2330）股價平盤，來到538元，盤面多方族群由個股表態點火，笙泉（3122）、泰碩（3338）等上漲逾5％。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌106.5點，或0.30％，收在34,517點；標普500指數下跌9.57點，或0.21％，收在4,443.95點；Nasdaq指數下跌32.04點，或0.23％，收在13,678.1點；費半指數下跌33.4點，或0.95％，收在3,459.02點。

由於聯準會召開為期兩天的FOMC利率會議，投資人屏息等待會議的最終結果，並關注官員利率點陣圖的最新變化。而且，美國汽車工人罷工進入第四天，汽車公會揚言若談判未能取得重大進展，將於週五擴大罷工規模。貨幣政策與供應鏈的不確定性尚未明朗，推升10年期美債殖利率突破4.35％、創2007年以來新高，壓抑美股四大指數呈現弱勢震盪、尾盤全數收低。

統一投顧指出，聯準會利率決策會議即將出爐，市場觀望主席鮑威爾會後談話態度，以及美國汽車工會罷工影響，大型權值股買盤稍降溫，但蘋果、華為旗艦新機帶起手機換機討論熱潮，第四季消費電子復甦力道可期。加上資金轉向中小型高股息概念股，預期本周指數將在半年線、季線區間震盪。

在操作上，建議汰弱留強，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配旺季備貨的消費性電子類股布局。