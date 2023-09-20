談陳吉仲請辭獲准 鄭文燦：真誠面對會得到很好評價

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對於農業部長陳吉仲請辭獲准，行政院副院長鄭文燦20日指出，陳吉仲任內交出許多好成績，如果真誠地面對進口蛋問題，大家對陳吉仲主委到陳吉仲部長，應該會有很好的評價，其他政治解讀或是扭曲則不必要。

鄭文燦20日出席「『AI共生．超越想像』智慧醫療高峰論壇」，媒體問及怎麼看陳吉仲請辭獲准遭到在野黨批評不負責任、是在挽救2024民進黨總統候選人賴清德選情？以及周五就要專案報告，請辭的時間點合適嗎？

鄭文燦說，如果看完陳吉仲臉書的聲明，就可以了解他的心情，他充滿理想主義情懷，而且是對台灣農業非常有感情的一位好部長。他的任內交出了許多的好成績，得到農民、漁民、青農非常高的信賴。

鄭文燦提到，昨早上跟陳吉仲是在同一場會議，了解他是非常勇於負責，所以他跟自己前後接受訪問的基調是一樣的，就是說進口雞蛋能夠讓國人買得到平價的雞蛋，是非常重要的目標，但是也要考慮到雞農的權益。為此，陳吉仲做了很多費心的安排，也希望能夠兩全其美。

鄭文燦說，當然在執行的過程有不夠周全的地方，陳吉仲也表達了歉意，所以我們兩個昨天的對外的說法是一樣的。

鄭文燦說，陳吉仲過去非常用心在台灣農業轉型，相信他打下的基礎會得到肯定，包含台灣本來受口蹄疫的影響，沒辦法拔針出口，現在也完成了；非洲豬瘟也守住了；甚至歐盟黃牌漁業禁令也解除了；國內許多產銷轉型也做得比以前更好；農民收益也增加，相信這都是看得到的。

鄭文燦說，如果真誠去面對這個問題，大家對陳吉仲主委到陳吉仲部長，應該會有很好的評價。至於其他政治解讀或政治扭曲，都是不必要的。

另有媒體問及，地方政府營養午餐禁用蛋液，因為認為進口蛋流向不明，副院長認為這個資料是否應該更透明？

鄭文燦則強調，資料完全透明，農業部已經公布，所有進口雞蛋交給哪些蛋商、哪些食品加工廠、哪些洗選中心，而且分縣市別，也交給地方政府。食藥署也有完整的資料可以稽查。目前在進口雞蛋的使用上，除了少數的殼蛋時效標示有錯誤之外，主要是在進口雞蛋轉成蛋液的時候，需要標示產地，部分的食品工廠沒有標示，在食安的聯合稽查被發現，這個部分確實要標示。