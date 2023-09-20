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新台幣開盤貶0.8分 為32.01元
新台幣開盤貶0.8分 為32.01元
2023.09.20
09:33
中央社
新台幣
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外匯市場
新台幣開盤貶0.8分 為32.01元。圖／本報資料照片
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【中央社台北20日電】台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.01元開盤，貶0.8分。
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