聯合利華彩虹限量保養禮盒於momo獨家首賣

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響應10月彩虹月，全球日用消費品大廠聯合利華結合旗下品牌與momo購物網、屈臣氏兩大通路，持續推出「為愛站出來 Stand By U」彩虹品牌月活動，兩波彩虹優惠將自9月21日起由屈臣氏打頭陣，推出聯合利華旗下品牌購物滿額優惠，邀請消費者以實際行動，力挺平權！自10月6日起於momo購物網獨家開賣首次與台灣性別平等教育協會（TGEEA）合作打造的限量版彩虹聯名保養禮盒，以相當於原價四折起的甜甜價$888一次買齊聯合利華旗下六大美麗熱銷品外，還附贈時尚配件彩虹手機吊繩，再送百元mo幣以及有機會抽中價值萬元的Apple Watch series 8及驕傲特別版運動型錶帶，聯合利華表示將自每盒銷售所得提撥50元作為台灣性別平等教育協會推動性平教育的公益基金。

支持平權 聯合利華三度攜手屈臣氏打造彩虹品牌月 全台門市消費滿388即可抽超過60萬元的好禮。

聯合利華攜手台灣性別平等教育協會 共同關注台灣性平教育發展

台灣在2019 年成為亞洲第一個同婚合法化的國家，多元共融與平權價值大幅邁進一步，然而致力陪伴親師生落實校園性別平等教育的台灣性別平等教育協會觀察發現，國內性平教育仍有很大進步與成長空間。在一份針對國內教育工作者調查中顯示逾六成（61.74%）填答者在師資培育階段未曾修習過性別教育教學的相關課程，過半（54.89%）填答者未曾接受過性別教育教學相關之在職進修；進一步分析發現，近四成（39.15%）參與調查的小學教師也未曾受過性別教育相關訓練。

台灣性別平等教育協會秘書長韓宜臻指出，除了制度與政策外，教育是建立多元平權社會的基礎，尊重差異、擁抱多元的價值觀必須從校園開始，師資的專業培訓是其首要工作，除此教育現場的環境培養、友善的職場環境營造也都能成為性別平等教育的沃土，需要社會大眾、教育單位、公部門到企業多管齊下，共同努力達成。

長年推動多元共融價值的聯合利華除了從企業文化與福利制度著手外，並為LGBTQI+少數群族發聲，進一步的為了幫助性平教育向下扎根，今年與台灣性別平等教育協會首度合作開發「彩虹聯名保養禮盒」，並於10月6日起於momo購物網獨家販售。期望結合通路發揮消費影響力。

推限量版「彩虹聯名保養禮盒」momo線上獨賣 消費即捐50元平權教育基金

「彩虹聯名保養禮盒」是由台灣性別平等教育協會負責設計，韓宜臻秘書長提到：「彩虹聯名保養禮盒」的外盒彩虹漸層色象徵著對所有族群的共融與支持，盒上愛心呼應聯合利華「為愛站出來 Stand By U」的勇氣與力量，推出的六款商品搭配充滿療癒的文字，在10月陪伴每個愛的時刻。且每一盒的銷售所得都將有50元的平權教育基金捐助予台灣性別平等教育協會，支持性平教育的推展，幫助營造校園友善環境。

聯合利華第三年與健康美麗通路夥伴屈臣氏攜手合作，自9月21日至10月18日彩虹品牌月期間祭出雙重優惠，凡於屈臣氏購買聯合利華旗下指定品牌商品消費滿$688（折扣後）直接現折$50元；消費滿$388元（折扣後），可憑發票至屈臣氏寵i會員網站登錄將彩虹好禮帶回家，包含有同志友善飯店美稱的金普頓大安酒店精選房住宿券及聯合利華大禮包，總值超過60萬元。

U Power 彩虹盟友神助攻 持續發揮影響力

據了解，聯合利華每年自9月起便展開一系列的多元共融活動，除了彩虹品牌月的通路活動外，也連年支持響應台灣同志大遊行、持續贊助酷兒影展的舉辦，今年聯合利華更首次加入亞洲首個以LGBTQI+ 為主題的元宇宙遊戲體驗PANtopia，透過與PANGU by Kenal合作，一起在The Sandbox遊戲平台上幫助大眾更了解 LGBTQ+ 族群，此外也舉辦一系列的內部員工活動提升組織內對平權與同志族群的理解與尊重，包含與Impact Hub Taipei、島內散步共同舉辦「DEI小旅行」的Wellbeing活動，帶大家從228公園一路走向西門町紅樓一覽台灣同志運動的發展史外，更攜手亞洲最大同志影音平台GagaOoLala舉辦電影播放會，透過影音的力量，傳遞平權的價值。

聯合利華台灣香港永續發展暨企業傳播事務負責人尤慈霞表示：「支持女力、賦能少數族群以及打破僵化的刻板印象是聯合利華促進公平、多元與共融社會的主軸，很開心看見越來越多盟友的加入、消費者的支持，還有員工的參與更是我們推動多元共融與公平的重要動力」 ，聯合利華致力於推動多元共融、樹立產業典範已漸獲外界肯定，不僅連續第二年獲得女人迷「多元共融願景獎」的肯定，今年也第六度蟬聯天下永續公民獎外商組前10強，同時也獲首屆親子天下友善家庭職場獎外商組前5名等大獎。