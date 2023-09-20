統一投信8月台股基金規模逆勢增逾4％

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8月加權指數劇烈震盪，從17,252點一度重挫近千點，即便後來跌幅收斂，月線仍下跌2.98％。雖然台股下跌，但投資人越跌越買，使8月整體台股基金規模微幅增加22.88億至4,490億，月增幅0.51％。8月台股基金前五大投信規模都在400億以上，但與前期相比，規模卻僅有統一與野村兩家投信逆風成長，其中統一投信月增19.01億奪冠。

統一投信8月台股基金規模增加至481.03億，月增幅高達4.11％。主因來自統一投信台股基金8月淨值不跌反漲，加上淨申購雙向拉抬。統一黑馬基金8月淨流入8.94億，統一中小及全天候基金淨流入也分別達3.07億及2.18億。9月初統一投信睽違16年再度募集台股基金，截至9／14，新成立的統一台灣高息優選基金規模達到102.47億，將使統一投信台股基金規模再度大幅躍升。

統一台灣高息優選基金具備股息與成長雙高特色，同時提供累積型及月配息級別，也是統一投信首檔月配息的台股基金，成為台股穩健型投資人及存股族首選。累積型單筆申購只要3,000元，定期定額最低更只要2,000元，月配息級別單筆申購及定期定額則皆為一萬元。12月底前直接向統一投信申購定期定額，就能享有終身零手續費優惠。另外，這檔基金也已於基富通與鉅亨買基金同步上架。