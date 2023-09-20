《基金》00867B有效創造現金流 海外利息所得免繳二代健保補充保費

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【時報記者任珮云台北報導】台灣時下最夯的「現金流」投資術，從過去瘋存台股，到今年存台股ETF興起，如果改為存債，投信法人認為，以目前美國十年公債殖利率逾4.3%，債券相關商品殖利率拉高後，平均都有逾6%的殖利率水準，選對債券標的，存債也能創造可觀的「現金流」，且海外利息所得具有節稅優勢。

新光A-BBB電信債(00867B)ETF經理人簡伯容表示，台股投資人早期偏好中華電信股票，主要著眼於股利率高、電信公司經營穩健、具產業壟斷地位，符合投資人追求長期穩健安心訴求，若放眼全球電信產業，全球電信債ETF投資標的，以美國來說，主要包括美國3大電信商—AT&T、Verizon、T-Mobile，同樣具備像中華電信這類型企業，且公司競爭力更甚中華電信。

目前投信發行全球電信債ETF，主要鎖定歐美中大型電信商發行的投資等級債券標的，ETF平均到期殖利率都突破6%以上，同時兼顧「高息+低波動」兩大優勢，加上配息來源穩定，全部來自債券票息，現階段正是一般投資大眾追求「安心投資」、把握「優殖入手」的存債好時機。

以新光A-BBB電信債ETF主要追蹤ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數來看，目前該指數平均到期殖利率最新來到6.02%，平均信評為BBB2投資等級，相較其他A級的投資等級債，BBB投資等級的電信債投組，在風險控管下、更能捕捉到更好的收益機會。

簡伯容認為，電信產業債，目前不僅殖利率優，展望全球電信產業趨勢，更具備中長期成長潛能，包括現階段全球興起AI+5G甚至6G的網通基建商機，在各國電信政策不斷升級開放下，讓電信公司基本面除了不畏景氣衰退外，從5G到6G的各項嶄新應用商機，更讓電信公司未來具備高成長題材，有助於全球電信債ETF掌握住股價成長機會。

投資建議上，全球電信債配息來自債券票息，配息來源固定，投資人不必擔心配息來源來自本金，而造成領高息卻侵蝕本金情形。同時，全球電信債配息皆為海外利息所得，若單筆配息超過2萬元，免繳2.11%的二代健保補充保費，讓具一定資金的投資人，投資全球電信債ETF更能享有稅負上的優勢，同時，善用全球電信債ETF，建立長期存債計劃、可以讓領息好自在，Fed降息更有感，現在正是掌握難得高CP值的入手好時機!