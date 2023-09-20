《商情》期金漲逾兩周最高；BDI連10漲；期膠走低；原油高點回落

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時報-商情早報

1.靜待Fed決議，周二紐約期金微揚。

2.LME:09/19期銅收8292.50美元/公噸，跌67.00美元。

3.NYMEX:10月輕質原油跌0.28美元，每桶為91.20美元。

4.西德州原油下跌0.31美元，每桶為91.16美元。

5.09/19BDI運費指數為1526.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.60美分。

7.NYCE:10月棉花漲0.52美分，每磅為86.06美分。

8.CBOT:10月黃豆粉漲1.10美元，每公噸為391.50美元。

9.09/19TRJ-CRB上漲0.62，為290.00。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸121.92美元，跌0.76美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待Fed決議，周二紐約期金微揚，為連續第三個交易日上漲，並創逾兩周高點，而投資者將靜待本周的美國聯準會(Fed)會議，以及多國央行是否升息，勢必都將會影響黃金價格，另外，美國10年期公債殖利率保持在16年高點，因此進一步抑制金價漲幅；周二(9/19)收盤報價，12月黃金漲0.30美元，報每盎司1953.70美元；12月白銀跌0.04美元；10月白金漲10.10美元；12月鈀金漲22.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存增加，期銅跌近1%；因倫敦金屬交易所(LME)銅庫存自7月中以來飆升了175%，達到了149,600公噸，創2022年5月以來新高，加上，交易商在美國聯邦儲備理事會(FED)政策會議前擔心長期高利率可能抑制金屬需求，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌67美元；期錫下跌77美元；期鎳上漲42美元；期鋅下跌44.5美元；期鋁下跌4.5美元；期鉛下跌27.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二歐美原油期貨自10個月高點回落，因投資人在原油期貨連3天收高後轉跌，據了解，俄羅斯當地計劃自10月1日至2024年6月對所有類型的石油產品徵收每噸250美元的出口關稅，以解決燃料短缺問題，倫敦布蘭特原油在突破 95美元後，開始獲利了結，其中美國NYMEX-10月輕質原油期貨跌0.28美元，報91.2美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.09美元，報94.34美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求提振，周二BDI指數連10漲；受益於太平洋區活動進展良好，煤炭需求提供了相當的支撐，加上大西洋區可用噸位更加緊張，促使海岬型船運價增加1600美元，此外糧食運輸需求持續發力，連帶提振終場波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續10個交易日上漲走勢；其中最新報價BDI指數上漲87點，收1526點，漲幅6.1%；BCI指數上漲193點，收1942點，漲幅11%；BPI指數上漲27點，收作1693點，漲幅1.6%；BSI指數上漲46點，收作1286點，漲幅3.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-雙因素打擊，周二大阪期膠走低；因地緣政治及經濟放緩，正加劇在華美國企業的悲觀情緒，對在華五年前景持樂觀態度的企業比例跌至歷史新低，此外歐美油價昨收黑，促使製造商轉而從石油中提取合成橡膠，進而為天然橡膠市場帶來壓力，令終場大阪期膠呈微幅走低；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨跌0.3%，報每公斤235.4日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨維持平盤，報每公斤141.40美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.4%，收於每噸14235元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨在震盪交易中上漲，因價格觸及近三年來的最低價後逢低買盤提振，但交易商認為，由於豐收預期和出口需求疲軟，上漲空間有限；大豆價格走高，擺脫了收穫帶來的壓力，穩定了美國農作物評級；而小麥期貨則因黑海供應商持續出口競爭的預期而下跌，終場9月小麥跌7.25美分，9月玉米漲4.75美分，9月大豆跌1.25美分，9月黃豆油跌0.63美分， 9月黃豆粉漲1.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-油價堅挺，周二ICE棉花期貨上漲；受惠於油價盤中漲逾1%，因美國頁岩油產量疲軟，加劇沙烏地阿拉伯與俄羅斯延長減產帶來的供應擔憂，加上主要棉花種植區德克薩斯州將受到厄爾尼諾現象，導致氣候炎熱，同步支撐期棉為2日上揚；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲0.6%，報每磅87.52美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.86%，收報每公噸17505人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-供應增加，鐵礦石跌逾0.6%；因數據顯示，最大消費國中國，煉鋼關鍵原料供應增加，1-8月原礦產量總計65,917萬公噸，年增7%，加上房地產市場持續低迷，導致需求擔憂持續加劇，抑制了投資者樂觀情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.62%，報每噸121.92美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.32%，報每噸774人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)