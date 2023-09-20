《電機股》永雋與INVINITY簽定MOU 導入釩液流電池建置電網

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【時報記者莊丙農台北報導】永彰科技(4523)子公司永雋科技與INVINITY Energy System在美國拉斯維加斯舉辦的RE+再生能源展中正式簽約，採購INVINITY將推出新一代電網等級應用釩液流電池產品「Mistral 」，同時並簽定合作備忘錄，將分階段授權由永雋科技在台灣及其他國家生產INVINITY釩液流電池產品，包含釩液流電池的核心組件「Cell Stack電堆」亦列在授權的範籌內，此次簽約將進一步強化雙方戰略合作夥伴關係。

永雋科技本次訂單共計14.4MWh，為INVINITY即將推出新一代電網等級應用釩液流電池產品「Mistral 」的第一筆訂單，將用於台灣中部建置全台灣第一場結合鋰電池（Panasonic）及釩液流電池（INVINITY）的Hybrid併網型儲能系統，以參與台電增強型動態調頻備轉容量輔助服務」（E-dReg）。這是繼英國及法國在英國牛津市合作電網等級Hybrid混合型儲能應用案例後，另一個大型電網等級的Hybrid混合型儲能系統，讓台灣有機會與國外同步發展Hybrid混合型儲能系統的彈性控制及調度，在全球電網複雜度持續增加的情況下，掌握相關系統控制及開發的核心技術，期能在未來在全球能源市場，整合台灣資通訊產業，進軍國際市場。這也是永雋科技繼去年12月1日簽訂釩液流電池儲能系統台灣及東南亞地區代理權後，再下一城。

此外，因應2050年淨零排放及再生能源持續成長，儲能系統在全球能源領域的重要性持續增加，而釩液流電池在全球電網等級的需求亦持續增加，永雋科技將優先導入自動化產線生產次世代電網等級應用的釩液流電池產品「Mistral」，預估建立年產能1~3GWh等級生產線，並已於今年初展開前置作業，預計明年中完成生產線建置並進行試產。

永雋科技為導入釩液流電池生產線計畫，充實自動化產線所需資金，今年度除已辦理現金增資外，近期已與陸續與多組國內外策略投資人協商，規畫引進對公司長期發展有助益的策略投資人，提升公司的經營價值。