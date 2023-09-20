迎「矽經濟」時代 AI股破底翻high起來

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球半導體巨擘英特爾進軍AI，高喊建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產帶來近8兆美元產值，消息面激勵台股AI供應鏈概念股，周三（9/20）短線展開破底翻的反彈走勢，多開低震盪走高。

早盤奮的AI股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）、雙鴻（3324）、光寶科（2301）、泰碩（3338）、金像電（2368）、台光電（2383）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、英業達（2356）等，都震盪趨堅，表現不錯。尤其開盤未及一小時，目前的短多指標大漲逾半根漲停板者，包括技嘉、奇鋐攻勢凌厲，令人側目。

據了解，英特爾搶攻AI市場，積極奮起直追。高層擘劃雲端及邊緣運算雙版圖爭取AI商機。執行長基辛格明確表態，全球正逐漸經歷「世代轉移」邁向AI市場，而由半導體功能擴展，推動的新經濟活動，予建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產業帶來近8兆美元（約新台幣255兆元）的產值。這局面使AI供應鏈的短中期想像空間大增，明顯激勵多方士氣。

業內人士指出，AI終端應用面持續擴大已是潮流，也是趨勢，使相關AI供應鏈至少在看得到的未來3~5年的營運成長相對看俏，AI族群逢低中期布局的大波段投資報酬率，仍審慎樂觀。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。