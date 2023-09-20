先別管AI了 「這10檔」大戶護盤到明年

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【旺得富理財網 王順泉】台股周一周二連2黑，下跌近3百點，AI指標股緯創跌破百元大關，大盤仍陷在低量盤整區間，行情可說是相當沉悶。永誠國際投顧總監陳威良表示，臨近4年一次的總統大選，投資人觀切「有沒有選舉行情？」從歷史數據來看，選前6個月上漲機率其實只有57.1%，平均漲幅僅0.6%；選前3個月上漲機率也是57.1%，平均漲幅則明顯升到5.3%。

從歷史數據來看，總統大選的選舉行情，與外界期待的選前大漲有落差，而是比較像「穩盤」的作用，不至於大跌，但不一定會大漲，這段時間做多風險相對有限。

對於目前台股陷入盤整，陳威良表示，如果要攻擊、尤其是要突破站穩季線，5日均量一定要持續回升，如果沒有，行情還是會陷在膠著的情況，投資人不要操之過急。

近日8大公股銀行買超，除了台積電買超第一名之外，第二名、第三名，是現在超夯的高股息ETF：00929、00919。陳威良分析，官股買這些ETF可達到一石二鳥的間接護盤作用，ETF規模變大就必須被動式的買進成分股，此外，買進高股息ETF，萬一護盤要比較久，也能領配息，符合官股偏好有現金流入的需求。

其中，00929是台股第一檔月配息ETF，成立不到4個月規模飆升突破7百億，預料規模還會持續成長，突破1千億也不無可能。00929規模越來越大，就必須被動無腦的買進成分股，完全不會考慮成分股目前本益比、漲幅等因素。

目前00929前10大持股包括：矽創、聯發科、京元電子、健鼎、廣積、新普、啟碁、瑞昱、頎邦、瑞儀。每一檔都是投信一路買超，00929成分股一年只調整一次，明年6月才會調整，這些個股不論漲多少，只要00929規模繼續變大，就會繼續買。投資人若從其核心持股中挑幾檔來操作，波段要賺2~3成絕對有機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。