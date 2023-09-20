《數雲端》多角化經營 美而快前8月每股賺2.31元

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【時報記者張漢綺台北報導】美而快(5321)自結8月稅後盈餘為1050萬元，單月每股盈餘為0.26元，累計前8月稅後盈餘為1億1435萬元，以實收資本額約4.95億元來估算，每股盈餘為2.31元。

美而快為台股唯一網紅流量變現電商集團，子公司日翔軟板科技40.7%股權於日前完成處分，今年8月起合併營收已未再計入PCB事業體，由電商事業體挹注貢獻，受惠於電商事業體多角化經營，生活選物、商業品牌與網紅品牌三大業務營收貢獻穩定，美而快8月合併營收為3.32億元，月增18.72%，年增31.96%，稅前盈餘為1616萬元，年增30.64%，稅後盈餘為1050萬元，年增4.48%，單月每股盈餘為0.26元，累計7月及8月合併營收為6.11億元，年增13.77%，稅前盈餘為3343萬元，年增7.32%，稅後盈餘為1995萬元，年減11.02%，每股盈餘為0.5元，累計前8月合併營收為23.44億元，年增13.76%，稅後盈餘為1億1435萬元，以實收資本額約4.95億元來估算，每股盈餘為2.31元。

美而快表示，8月各業務中，生活選物表現最為強勁，主要受惠於主推保健商品熱銷，生活選物商品範疇廣泛，涵蓋生活、保健、食品、家居清潔等，以直播「隨播隨買」、FB直播「FB+1」等行銷方式，透過網紅最直接的效果展示，拉升消費者對商品的關注度，打造熱銷品，得在理想的行銷成本下提升商品銷售業績。

美而快將商業品牌自套用OMO虛實整合商業模式後，實體店及官網的消費率及回購率都有顯著成長，加上不定期與網紅、KOL合作，推出聯名商品，以及舉辦特賣會，推出促銷活動等行銷策略，品牌單月業績表現穩健；網紅品牌亦憑藉粉絲黏著度高，在流量變現的營運模式推動下，銷售表現穩定。

再者，美而快50%轉投資的義大利私廚「INITA」，以義大利料理為起點，結合日本及台灣的食材和文化，帶給消費者不一樣的感官饗宴，自2021年開幕以來大受好評，更於今年「2023年台灣米其林指南」中榮獲米其林一星的肯定。

美而快表示，公司已擺脫PCB事業體虧損拖累，完全聚焦於電商事業的發展，下半年將會持續積極發展OMO虛實整合商業模式，加速整合多年積累的電商經營及網紅資源優勢，放大線上線下相互導流之效益，將網紅經濟的效益優勢極大化；在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，拓展生活用品、餐飲、保健食品等其他產品線，以期推動集團營運表現快速成長。