中俄第18輪戰略安全磋商 王毅：共同捍衛多邊主義

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間19日在莫斯科與俄羅斯國家安全會議祕書長帕特魯舍夫，共同主持中俄第18輪戰略安全磋商時表示，中俄在國際舞台上密切配合，共同捍衛真正的多邊主義，中方願與俄方進一步釋放機制效能，為維護兩國國家安全、促進世界和平穩定做出更大貢獻。

據大陸外交部網站消息，王毅說，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，持續健康穩定向前發展，兩國戰略協作內涵不斷充實，務實合作質量不斷提升。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中俄在國際舞台上密切配合，共同捍衛真正的多邊主義，反對一切強權霸淩行徑，推動全球治理體系朝著更加公平合理方向發展。

王毅表示，中俄戰略安全磋商機制作為兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分，體現了中俄政治互信的深度和戰略協作的廣度。機制建立以來，雙方保持密切溝通和良性互動，有效捍衛了共同利益，也為全球戰略穩定以及解決地區熱點問題貢獻了智慧力量。雙方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，彰顯了全面戰略協作夥伴的應有之義。我們願與俄方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，進一步釋放機制效能，為維護兩國國家安全、促進世界和平穩定做出更大貢獻。

帕特魯舍夫表示，今年以來，在兩國元首戰略指引下，俄中關係穩健發展，務實合作有序推進。雙方始終相互尊重、相互支持。面對國際安全形勢快速變化和衝突頻仍挑戰，俄中不受外部影響和干擾，堅持獨立自主，加強戰略協作，展現了全面戰略協作夥伴的獨特價值。俄方堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏、涉港等問題上的正當立場，反對西方干涉中國內政。俄方高度讚賞並支持習近平提出的3大全球倡議，願共同促進亞太地區乃至世界穩定和發展。

消息指稱，雙方圍繞深化兩國戰略協作廣泛議題深入交換意見，加強了協調，增進了互信。雙方同意適時舉行中俄戰略穩定磋商，加強執法安全、防擴散以及新興科技全球治理等合作。雙方還將繼續加強在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下的協作。