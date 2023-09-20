適逢結算日 台指期早盤黑翻紅

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受到美股四大指數19日全數收低影響，台股20日早盤開低震盪，台指期於平盤間遊走，指數盤中低點來到16,555點，暫報16,618點，上漲12點，成交口數約2.1萬口。

適逢周三台指期結算日，電子、金融期開盤持平以待，市場持續關注各國央行消息，以及靜待美國聯準會（Fed）21 日利率決策會議，法人表示，目前大盤尚無主流帶動，資金有退場觀望跡象，加權指數尚未脫離橫盤震盪架構，觀察人工智慧（AI）是否出現拉高結算表現。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,538口至未平倉淨空單6,515口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,588口至未平倉淨空單8,399口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少877口至淨空單14,003口。

中信投顧表示，台股短線恐怕仍不易擺脫季線、半年線間來回震盪格局，因此，現階段操作適度加快換股速度，標的上建議投資人以具政策加持，或第四季產業旺季族群為主，後續觀盤重點可留意新台幣匯率走向，以及月線支撐16,646點。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌39點，盤中報價8,461點；航運期貨上漲2.05點，成交價145.3點；半導體30期貨下跌37點，指數4,282點；國外指數部分，東證期貨下跌16點，報價2,400.25點；美國道瓊期貨下跌105點，來到34,795點；美那斯達克100期貨下跌31點，成交價15,360點。