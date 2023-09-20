基泰大直鄰損「1樓變B1」 謝金河指天龍國1數據太驚人

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【旺得富理財網 李宗莉】基泰建設日前在北市大直口的新建案「基泰大直」，疑因開挖連續壁時未灌水，不但造成工地坍塌，就連隔壁民宅也傾斜下陷，上百名居民緊急撤離，1樓公寓秒淪地下室，畫面令人怵目驚心。財信傳媒董事長謝金河表示，隨時代推移，雙北老屋壓力愈趨沈重。全台逾30年老屋高達483萬戶，北市老屋比率更達72%，總戶數65萬戶，基泰事件中的鄰損民宅屋齡40年，凸顯出都更政策推動的迫切性。

謝金河在臉書以「難得蔡總統這麼開心」為題發文，指出上周六的危老+都更博覧會在花博爭艷館舉行，從2019年迄今，今年已經邁入第5屆，從過去大家不太重視，現在成為建築產業兵家必爭之地，這是一個很大的蛻變。

2018年核准都更的案件只有72件，如今已經累積到4253件。隨著時代推移，雙北的老屋壓力也愈來愈沈重。全台逾30年老屋高達483萬戶，其中，台北市老屋比率高達72%，總戶數65萬戶，新北市83萬戶⋯這次大直的基泰事件，隔壁下陷的大樓，正是40年屋齡的老建築物。

此外，謝金河指出今年邁入第5年的都更博覽會，吸引了比往年更多的人潮，總統蔡英文及內政部長林右昌特別前來致詞頒獎，鼓勵推動都更有成的個人及團體，而蔡英文在參觀北市攤位時，不僅聽取簡報時笑得很開懷，也在鈊樹建設標榜ESG新建築的攤位上，被台塑集團的家庭用儲能箱所吸引。

都更博覧會今年是第5年，蔡總統來了3次，從2016年政黨輪替以來，都更及社會住宅就是蔡總統任內推動的重大政策，今天回頭檢視，成效已經逐漸顯現。

以軍工產業來說，過去我們只是由國防部編列預算，軍事採購團到國外採購，如今國艦國造、國機國造，台灣在不知不覺中誕生了軍工產業。另一個是新能源的離岸風力發電及太陽能產業，如果當年沒有提前部署，台灣今天哪有綠電可用。

謝金河透露，在送總統離開時，特別感謝她花費1個多小時來為都更博覧會打氣，她說看到都更受到國人關注很開心，謝金河還趁機針對人才扎根的問題，建議總統要更加重視技職教育，也說即使明年卸任，仍希望再來都更博覧會跟大家打氣，也肯定8年政績，會讓老百姓心存感念。