《國際金融》能源股提振 歐股近收平

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於能源股的上漲，抵銷了工業股的下跌，歐股收市收復了早盤部分失地；然而在一連串央行會議前夕，投資人維持較為謹慎態度。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.2點或0.04%，為456.52點。德國DAX指數下跌0.4%。

工業股延續到第二天的下跌；同時德國郵政(Deutsche Post)大跌6.5%。

在主要央行本周做出利率決議之前，投資人傾向維持謹慎，避免大筆下注。聯準會和英國央行(BoE)將在本周三宣布政策決議，瑞士、瑞典、挪威央行則在周四做出利率決議。

周二的數據顯示，歐元區八月消費者物價指數(CPI)略低於初值預估，為5.2%。

由於供應的擔憂，原油價格上漲，歐洲的能源股上漲1%。

房地產股在周一大跌2%之後，周二上漲1.0%。

科技股跌0.6%，為連續第三個交易日下跌。

讓市場更加緊張的是，歐元區基準10年期德國國債殖利率周二逼近12年多來最高水準；此前歐洲央行(ECB)官員重申，利率將在相當長時間內維持在目前水準。

ECB政策官員Francois Villeroy de Galhau說，ECB將根據需要將利率維持在4%的水準。此前還有ECB鷹派官員呼籲，在不排除進一步升息的情形下，利率將在較長時間內維持在較高水準。

歐洲居家用品零售商翠豐集團(Kingfisher)在下調年度獲利預期之後，股價下跌12.2%，報206.8英鎊。歐洲的零售股也跌1.6%。

英國線上超市、Ocado集團和瑪莎百貨(M&S)的合資公司Ocado Retail在宣布維持全年展望之後，Ocado集團升1.6%，瑪莎百貨漲2.7%。

瑞典紙業和包裝公司Billerud升6.7%；此前Jefferies將該公司評級上調為「買進」。