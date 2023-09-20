120米擎天地標 「新濠一滙」擁珍稀景觀

當前自住客層的住宅標準，大多圍繞在交通、機能及景觀面，尤其近年樂活意識迅速抬頭，「景觀」更被多數民眾視為理想住宅條件，越接近市中心認同幅度越高，在房仲業者眼中，視野無障礙的高樓層物件，往往能穩居當地房市指標，若周邊還具備公園、水岸等區域綠帶環境，不僅房價增值空間強，保值性也高出同區物件一截。

以板橋為例，大新板計畫圈周邊開發已近飽和，能同時具備基地規模與景觀條件的新案早已絕跡，即便話題豐富的江北重劃區，能兼備上述兩者條件的新案同樣屈指可數。其中，近年被譽為水岸住宅推手的新濠建設機構，在推出「新濠一川」、「新濠一閱」兩個水岸首排熱銷案後，再於江北重劃區推出指標大案「新濠一滙」，該案擁區內稀有逾1,717坪的完整基地，並採全棟SRC鋼骨結構，打造30層耐震達六級設計的擎天雙塔地標，輔以緊鄰華江河濱公園的先天優勢，水岸綠意視野也為賣點之一。

買房不僅要考量地段，是否具備景觀也足以左右物件日後價值，地段可以再造、景觀卻無法複製，因此雙北都會區著名的住宅作品，無一不是綁定傲人的棟距視野。「新濠一滙」憑藉120米的傲人樓高，中高樓層戶別享有俯瞰板橋市區與萬坪河濱公園的棟距視野，景觀條件可謂傲視全區。此外，「新濠一滙」延續新濠機構一貫品牌精神，透過可靠的營建工程及完善的社區規劃，配合不二價銷售策略，所有樓層、戶別價格均公開透明，並與華熊營造合作，給予消費者穩定且高水準的營造品質。

就過往慣例，能夠綁定水岸景觀的產品往往「非富即貴」，特別是稀有水岸第一排的建案，幾乎多定位中大坪數的產品。但新濠機構卻一反既有框架，罕見地規劃20~42坪水岸首排景觀戶，符合首購及換屋的客群，受惠於樓高120米的優勢，「新濠一滙」無論首購及換屋產品，景觀戶都能享受絕佳視野棟距，搭配居住易用的高坪效格局，以及全棟SRC鋼骨地標、優異景觀、精品建材和飯店物業服務，對比同區同質個案，拉出顯著的產品競爭優勢，也直接反映在銷售表現上。