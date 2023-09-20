中國結婚人數銳減 近5千億美元婚禮市場告急

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中國的婚禮產業市場估值高達5,000億美元，但在新冠肺炎的打擊後，現在迎來了更大的威脅，那就是中國的結婚人數暴跌。

根據路透19日報導，隨著經濟及消費者信心走弱，結婚率及生產率降低的趨勢讓中國當局感到擔憂。中國生育率更在去年（2022年）降至新低，使中國人口在近60年來首次面臨下降。

曾在上海經營近十年婚禮規畫事業的Yuan Jialiang，在新冠疫情前轉為主攻婚禮攝影。她指出，結婚人數正在下降，且大家不願意花太多錢舉辦婚禮，相關產業的前景並不好。

去年中國結婚人數為680萬對，較2021年減少了80萬對，且是自中國政府自1986年開始公布數據後的新低人數。結婚人數銳減同時也加劇中國出生率崩跌，中國現在成為世界上人口老化最快的國家之一。

路透報導指出，在新冠疫情來襲前，婚禮市場在中國規模龐大。顧問公司Daxue Consulting估計該產業在2020年價值3.6兆人民幣（約4,870億美元）。傳統上，中國人在結婚時會花大錢購入黃金珠寶及精美的飾品等，但上海婚禮規畫公司Chen Feng Wedding Planning的Frank Chen表示，近期很少婚禮的預算超過10萬人民幣（約13,736美元）。

Frank Chen指出，現在大家傾向簡單的婚禮，但十年前，一場婚禮花幾百萬人民幣是很常見的。

經濟衰退衝擊了中產階級及年輕人，導致高失業率與家戶支出低落。不過，仍有業者著眼高端市場商機。在上海經營奢華設計師禮服精品店的Jewel Wang表示，比起追著大部分的市場跑，找到下一個能負擔高價品的新娘子對我們來說更合理。

儘管如此，Jewel Wang也指出，面對支出持續走弱的市場，只能維持精簡策略，不隨波逐流。