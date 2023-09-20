福爾摩沙遊艇酒店推出「峇厘島南洋美食節」 百道印尼獨特料理滿足味蕾

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極富盛名的台南福爾摩沙遊艇酒店，為搶攻食欲之秋商機，威尼斯餐廳自助Buffet，即日起至11月底推出「峇厘島南洋美食節」。近百款南洋特色美食，秉持「在地，新鮮，健康」精神，期盼征服饕客味蕾，不用遠渡重洋，也能品嚐道地的印尼風味，滿足舌尖好滋味！

「峇厘島南洋美食節」完美呈現印尼獨特的料理特色，手藝精湛的主廚團隊結合在地食材及各種南洋獨特辛香料烹煮出辣、酸、香、甜的峇厘島經典料理，這次推出的熱菜包括印尼著名的努沙杜瓦髒鴨、沙嗲串、峇厘島風味馬鈴薯燉牛腱、蘇梅島叢林牛肉、峇里島黃咖哩雞、烤乳豬、印尼綜合炒飯、金巴蘭炭烤海鮮、峇厘島天婦羅炸魚柳、印尼經典炸物等必吃料理，經典湯品有最受歡迎的峇里島香料雞湯(索多湯)及肉丸湯，精緻冷盤有南洋派對沙拉、加多加多、打禮拜研缽時蔬、峇厘島辣味時蔬，以及印尼風行多年的蘇梅島芒果椰漿布丁、甜玉米等甜品；為供應當令優質食材，並讓顧客保持新鮮感，將依據客人對於菜色的偏好不定期進行調整。

無論是酸辣夠勁的印尼經典佳餚、抑或極富創意的特色料理皆令人驚艷不已，多層次的豐富口感，絕對滿足您的味蕾!除了提供近百款南洋風味料理，為使消費者視覺上身歷其境，酒店精心佈置峇里島緬梔花架、峇里島風情打卡區、異國風情面具擺飾等，讓旅客合影留下美好回憶。

福爾摩沙遊艇酒店位於臺南安平碼頭旁，有美麗的海灣風光，附近觀光景點豐富，在房間即可欣賞療癒的海灣景緻，酒店裡還有超夢幻的無邊際泳池和適合親子同樂的遊戲區，包含兒童跑車、造型攀岩區，以及頗受廣大旅客喜愛的大型攀岩牆、立式划槳、水上自行車等活動區域，「峇厘島南洋美食節」活動期間，酒店同步推出多項優惠套裝住房專案，近期即將開放住房旅客免費搭乘遊艇，企盼引領更多旅客探索府城在地風情與安平海灣美景。

峇厘島南洋美食節詳情：飯店地址：70841台南市安平區安平路988號

官方網站：https://www.formosayacht.com.tw/