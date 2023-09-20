「55TIMELESS琢白」 定錨北市藝術級國際建築

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今年上半年北市豪宅實價登錄逐漸披露，不少個案站穩2百萬，買方背景有國內上市櫃家族、資產公司、亦有外資、港資、外籍人士等國際買盤入主，顯示豪宅市場景氣仍具支撐性！不動產業者認為，具有全球買盤的國際建築不同於一般區域豪宅個案，以國際買家觀點，不單單是比較北市區域內豪宅，而是出現跨國性比價效應，對於建築設計水準、地段認同度等要求更高。

據了解，台北雖有不少號稱國際級的高端建築，但真正能夠稱為「國際建築」的個案鳳毛麟角。觀察目前市場狀態，「國際建築」有三大特色：第一是由國際級建築師操刀、第二是國際認同地段且位於台北市中心，基地面積達千坪以上、第三是擁有國際級買家進駐，若以這三條件搜尋，北市能吻合的國際建築僅有個位數。

舉例而言，由普立茲克獎得主、紐約白派大師Richard Meier全盤操刀的「55TIMELESS琢白」，位於信義計畫區國際地標台北101旁，指名度高，不僅吸引國內企業家、住戶中也有低調的國際商業名人，住戶名單顯赫。其他如位於大安森林公園旁，由Richard Rogers所設計的「One Park」，和位於大直，由澳洲DBI Design操刀的「西華富邦」，都吸引許多企業名人入主。

個案均坐擁精華地段、集結各家名師，廣受高端客戶青睞，唯有「55TIMELESS琢白」堅持從建築外觀、室內公設皆由Richard Meier親自規劃，甚至公共空間藝術品也是Meier親自邀集多國藝術家，為該案量身訂製，遵循大師對建築的嚴謹思維，室內應與建築物整體的秩序一致，將室內與室外視作一體，建構出裡外如一、息息相關，超越潮流的藝術品等級經典建築，不同於一般豪宅的富麗堂皇，辨識度高的「麥爾白」外觀呈現輕透、現代、簡約的質感，深受長年旅居國外的國際品味買家或外籍人士喜愛。

Richard Meier已在2021年正式退休，其原創白派住宅也成為人間絕響。「55TIMELESS琢白」是他在台北唯一一座，同時也是全球第五座的超高層住宅，加上目前原物料成本上漲、國內建商開發趨向保守，能夠擁有原汁原味、從裡到外都如實呈現國際大師設計的國際建築將越來越少，儘管國內房地產受到打房氛圍影響，但在全球通膨環境下，高資產族依然在國際大城之間尋找適合的國際建築，為手上資金找尋出口。

「55TIMELESS琢白」設計上滿足買家保有生活私密的需求，真正帶給買方私密與隱富的生活環境，且強調由外而內皆是Richard Meier親自設計，幾乎與國際建築、全球買盤畫上等號，而買方背景逐漸曝光，也帶來名人群聚效應，即使刻意低調，每每有成交披露，就受到萬眾矚目，以及國際買盤追捧，市場也期待後續國際買家的買進，預料將再為台北國際建築再添話題。