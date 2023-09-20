大園市場祭出中秋限定回饋鼓勵民眾換購買菜金

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桃園市大園公有零售市場為回饋長年支持的消費者，於每年中秋節前夕辦理超值回饋祭，帶動節慶買氣，今年於9月16日與23日(六)兩日舉辦「來大園過中秋 超值回饋祭」活動，活動首日民眾一早就將大園市場買氣炒熱，還未到開賣時間大園市場就擠滿人潮，民眾都期待換得購物金後為家人中秋佳節加菜。

中秋節為傳統市場3大節慶之一，為回饋消費者及增加年節買氣，桃園市大園市場各攤商紛紛推出不同優惠機制，並搭配中秋限定回饋活動，促進消費買氣，民眾於活動期間至活動配合攤位消費滿50元即可獲得「搶購憑證」，於活動當天上午10點憑「搶購憑證」及50元即可至兌換櫃檯換購200元，16日已換購600份，23日也將換購400份，民眾要把握機會。

大園公有零售市場藍麗蘭會長說明，中秋節回饋活動已舉辦近5年，每年都廣受民眾好評，已經是大園地區眾所矚目的節慶活動之一，除為回饋多年支持大園市場的消費者，更希望邀請更多市民來認識大園市場，發現大園市場星級攤位的魅力。大園市場中秋回饋祭也將在9月23日辦理，民眾購物金可使用至活動攤位，使用期間可至9月30日止，更多活動內容可至「桃園市大園公有零售市場」或「桃園有好市」臉書粉絲團查詢。(https://www.facebook.com/DayuanMarket或https://www.facebook.com/tygoodmarket