AI骨牌效應還沒完？蔡明彰預言這檔高股息ETF也受波及

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【旺得富理財網 李宗莉】今年美國科技股AI興起，AI產品需求爆發，推升台灣AI供應鏈估值水漲船高，但隨精神領袖輝達離500美元愈來愈遠，資深分析師從本益比角度分析廣達、緯創、華碩、英業達、光寶科、技嘉等6檔，其中英業達本益比46倍高到誇張，且6檔都是00878的重倉標的，由於股價大漲後不再具備高殖利率條件，11月調整成分股時，恐有3分之1遭剔除，提醒散戶小心。

萬寶投顧投資總監蔡明彰以AI伺服器龍頭廣達為例，4月從80元起漲，以當時市場共識，今年EPS估8元，起漲的本益比10倍，仍以傳統筆電代工視之，卻在輝達救世主出現後一路飆漲，8月最高來到282元，這時市場上調今年EPS至10元，本益比28倍，其他AI鏈的本益比也大幅上調。

緯創最高161.5元，今年EPS估5元，本益比32倍；技嘉最高382.5元，今年EPS估低於10元，本益比高達38倍；英業達最高73.5元，今年EPS估1.6元，本益比更誇張來到46倍；華碩最高438元，今年EPS估15元，本益比29倍；光寶科最高174.5元，今年EPS估6.5元，本益比27倍。

蔡明彰提醒，廣達、緯創、華碩、英業達、光寶科、技嘉都是高股息ETF國泰永續高股息（00878）重壓持股，過度反應AI題材，估值本益比偏高，法人持股過重，散戶融資過熱的籌碼淩亂，後遺症浮現。

00878為維持績效，必然在11月調整成分股，估計這6檔AI股將有3分之1遭剔除，因為股價大漲後，已不再具有高殖利率條件，加上AI精神指標輝達已失守季線，AI鏈恐出現骨牌效應。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧