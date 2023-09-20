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第一滴血勸募活動-台北市台北科大獅子會協同獅友、北科大學生「有愛傳承捐血活動」

  • 工商時報 李水蓮
300A1區總監李有寬地區領導獅友團隊/北科大獅子會會長黃聰智/北科大副校長任貽均師長。 圖／業者提供
300A1區總監李有寬地區領導獅友團隊/北科大獅子會會長黃聰智/北科大副校長任貽均師長。 圖／業者提供

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國立台北科技大學校園(第一滴血勸募活動-台北市台北科大獅子會)，由國際獅子會300A1區；2023-2024年度第二專區-由莊東貴專區主席協同第三分區主席張水美獅友、第四分區主席潘素貞獅友；並帶領台北市台北科大獅子會會長黃聰智獅友、第一副會長林宜潔獅友、第二副會長李玟玟獅友以及台北科大前會長、中山獅子會余佩儀會長、華心獅子會俞海玲會長；以及夥同300A1區第四分區等眾多領導獅友；再結合台北科大慈幼社同學，於9月18、19日連續二日，攜手台北科大校園慈幼社學生與獅子會一同展現熱忱第一滴血勸募愛心服務，連續二日的愛心捐血接力，亦號召台北科大學生挽起衣袖捐輸熱血。

300A1區總監李有寬地區領導獅友團隊。圖／業者提供
300A1區總監李有寬地區領導獅友團隊。圖／業者提供

國際獅子會300A1區第二專區獅友協同台北科大慈祐社同學，頂著炎熱的秋陽在台北科大校園快樂捐血社會服務。於9/18第一天捐血122人次160袋、9/19第二天捐血148人共197袋，合計勸募357袋的熱血。

右一北科大獅子會第一副會長林宜潔、右三第二副會長李玟玟、右六專區主席莊東貴、左四北科大校友聯絡中心主任耿慶瑞、左五北科大會長黃聰智。圖／業者提供
右一北科大獅子會第一副會長林宜潔、右三第二副會長李玟玟、右六專區主席莊東貴、左四北科大校友聯絡中心主任耿慶瑞、左五北科大會長黃聰智。圖／業者提供

台北科大副校長任貽均於會議中心特別感謝本次A1區獅子會對社會、教育及有特別的生命認同，所有北科大學生對獅子會有更深的了解。獅子會捐血活動不僅有助於拯救生命，還可以讓您為更大的事業做出貢獻，為校區及師生產生積極影響。持續傳承國際獅子會為有需要的人提供救生血液供應，讓公益永續下去。

北科獅子會第一滴血活動，北科大捐血同學愛心不落人後。圖／業者提供
北科獅子會第一滴血活動，北科大捐血同學愛心不落人後。圖／業者提供

國際獅子會300A1區第二專區由專區主席莊東貴、第三分區主席張水美、台北市台北科大獅子會會長黃聰智、第一副會長林宜潔、第二副會長李玟玟、北科大前會長、中山獅子會會長余佩儀、華心獅子會會長俞海玲，以及第四分區麗晶、大稻江、純德、全球國際等四個獅子會一致表示，連續大型捐血活動，對的事就用心付出，不求回報的真心行動。

台北市台北科大獅子會會長黃聰智表示，北科大獅子會這二日也感謝A1區所有獅子會獅兄獅姊一同參與，也感謝北科大師長同學大力支持，能讓活動順利推動，台北市台北科大獅子會將持之以恆秉承國際獅子會的宗旨「We Serve快樂服務」。

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