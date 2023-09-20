全台首創 Bankee社群銀行推出「挑戰型信貸」回饋利息50％

科技改變消費和工作模式，也創造出許多強勢崛起的新興工作，但在傳統的信用評分制度下，仍有許多行業別在貸款時面臨高利。對此，全臺首家共享經濟銀行Bankee社群銀行特別推出「挑戰型信貸」，讓原本總是貸到高利的族群，有機會打破階層限制拿到低利，還可以透過自己「未來的信用」獲得已繳交利息50％回饋獎勵金，等於享有較低貸款利率外，還可在貸款全額結清後獲得一筆資金，業界首創計價模式更獲得發明認證專利，Bankee社群銀行自成立以來已獲得24個專利認證。

根據勞動部統計數據顯示，台灣大環境的職業生態正在迅速改變中，許多新興職業已成時代演變下的熱門選擇，時代改變，不變的是每個人都會有資金需求，但傳統信用評等機制，對於一些新興行業的人來說似乎仍不夠友善。在台灣2022年就業者職業結構分析，享有較低貸款利率的職業不外乎是較少數的五師（醫師、律師、建築師、牙醫師及會計師），但占比最高的技藝、機械設備操作人員（占30.2％）及次高服務及銷售人員（占19.9％），才是多數大眾從事職業。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，市面上許多貸款商品雖打著超低利率，但財團法人金融聯合徵信中心數據顯示國人信貸新撥利率平均為5.41％，這說明了多數人其實享受不到廣告主打低貸款利率，原因是市場習慣從客戶的行業別決定利率，但這對信用良好的人來說似乎有失公平。因此，為了讓更多人可以有機會享有低貸款利率圓夢，Bankee設計出顛覆傳統貸款計價模式的「挑戰型信貸」，不單單只看客戶的過去，未來的信用良好即可拿回已繳交半數利息，等於「用未來信用重新定義利率」，藉此鼓勵更多人透過自己的努力，將原本負向資金流翻轉成正向，實現Bankee「共創、共享、共好」的核心理念。

同時，有鑒於傳統型貸款結清後，客戶雖擺脫了債務牽絆，但生活可能還是會回到原點，Bankee「挑戰型信貸」的利息回饋機制等於幫助客戶於還貸期間存錢，可在符合活動條件後獲得一筆可靈活運用的資金。舉例來說，若是貸款300萬元，貸款期間7年，貸款利率若為5％，挑戰成功則可獲280,873元回饋獎勵金。「挑戰型信貸」提供最高貸款額度700萬元，貸款期間為一至七年，利率4％起，客戶若於貸款期間每月都從Bankee數位存款帳戶中足額扣款，於貸款全額結清後90天內，Bankee就會回饋貸款期間實際繳交利息總額的50％給客戶，等於只繳一半利息，剩下一半作為挑戰成功回饋獎勵金。

Bankee社群銀行APP全新改版上線，即日起至2023年12月31日之活動期間內，特別祭出多重好禮大放送：好康一、首次登入體驗Bankee APP，即可獲得體驗禮488元回饋金。好康二、首次於Bankee外幣數位存款帳戶完成換匯交易，享首次交易禮50元，邀請好友開戶換匯，好禮再翻倍。好康三、成功邀請好友申請Bankee信用卡，用戶與好友同享筆筆一般消費刷卡金回饋加倍送，國內最高2.4％、海外最高6％，刷卡金回饋合計上限100元。於2023年9月30日前完成好康二和好康三，再享前500名早鳥加碼300元回饋金。