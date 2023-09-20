桃園最大運動中心來了！10／2試營運限時優惠搶先看

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桃園市最大運動中心即將開幕！近年楊梅移入人口增加，為平衡南北桃園發展、促進運動風氣，市府於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，斥資逾6億元興建楊梅體育園區。地方引頸期盼，終於捎來好消息，10月2至15日試營運免費體驗，推出多項優惠，預計吸引大批民眾前來運動。

楊梅體育園區興建跆拳道暨運動場館，由教育部補助4.32億元、市府編2.24億元興建，2020年開工後經歷疫情、缺工料等狀況，調整預算後於今年4月竣工，委由舞動陽光公司營運。

楊梅體育園區基地面積4461坪為全桃園最大運動中心，1樓有大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店等，2至4樓有跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議與辦公室等。

體育局長許彥輝表示，楊梅體育園區自10月2至15日啟動為期14天試營運，開放全館免費入場體驗，預計16日起正式收費營運，該館也比照桃園其他運動中心的公益時段、持敬老卡免費及加值。

許彥輝說，10月16至31日也推出多項好康，包括游泳池及體適能中心的月卡與季卡9折優惠、球館季租95折優惠、團體課程85折優惠，連購2門課享8折優惠（有氧、球類、泳訓課可混搭）、私教課程95折優惠，連續2組24堂，第2組享85折等，詳細活動可至「舞動陽光-楊梅體育園區」臉書專頁查詢。

楊梅體育園區規畫多元課程，包括舞蹈、瑜珈、肌力、空瑜、武術、飛輪、跳床、TRX（懸吊訓練）、羽球、桌球、籃球及幼兒、兒童、成人和女性專班的泳訓課程等。民眾發現，泳池清場時間頻繁，許說明，試營運時預估有大量民眾前來體驗，將加強把關泳池水質，水質淨化循環中需有過濾及加藥反應時間，才能維護品質，便訂1.5小時清場機制。

許彥輝分析，楊梅體育園區周邊運動設施分布，鄰近富岡運動公園、新富兒童運動公園、中小學運動場等公有場地，以戶外設施為主，較無法提供多元化運動空間，且北部氣候多雨，將影響民眾運動權益與機會，故楊梅體育園區將可提供楊梅區及鄰近民眾更便利、完善、平價、多元運動環境，有利培養桃園規律運動人口。

許彥輝提到，楊梅體育園區為近年楊梅重大運動工程建設，預計將吸引多數楊梅人前來運動，尤其是火車站周邊市區與埔心地區的民眾，將產生很大的運動連結。體育局也將追蹤掌握試營運期間運動人口統計及來客分析，協助廠商推出更適合楊梅居民運動需求的配套方案，讓楊梅民眾擁有更好的運動習慣。