《基金》AI產業已脫離作夢階段 投資這樣搭配全方位掌握供應鏈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】受到國際股市投資氣氛轉變影響，台股仍偏高檔震盪格局，儘管外資賣超台股，但內資加碼持續力挺，富蘭克林華美投信表示，因看好AI科技主題帶動，台灣廠商憑藉長期研發與技術實力，現已取得AI供應鏈中上游的關鍵位置，特別是在產業發展初期的中上游如晶片、伺服器、零組件等族群，將成此AI浪潮下的明確受惠者。想投資AI主題，富蘭克林華美投信建議，以台股「高科技基金」搭配「全球AI新科技基金」，除可全面掌握AI相關供應鏈，收穫長線投資報酬，一旦遇到股市震盪，也能分散風險，穩健型投資人也建議可利用定期定額扣款的方式，中長期累積投資單位數。

就現況而言，富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力表示，AI產業目前已形成完整供應鏈，且相關技術或產品多能創造實質獲利，早已脫離作夢階段；台廠憑藉長期研發與技術實力，現已取得AI供應鏈中上游的關鍵位置，這是現階段成長最快，也是前景最清晰的部分。

實際上，今年上半年AI科技股領先其他類股上揚，美國那斯達克與費城半導體指數連袂上漲，代表AI相關的個股每檔漲幅驚人，也帶動台股相關半導體、封裝測試、高速運算、工業電腦等相關晶片與供應鏈中上游的表現，股價確實已經反映一大波漲幅。

而八月中財報公布後，漲多回檔的壓力浮現，陳同力分析，財報發布後正是檢視這些AI相關股票的最佳時機，若是表現不如預期者，漲多將打回原狀；真正有AI實質收益的公司，其財報營收表現亮眼，才有機會繼續受惠此主題，第四季仍看好包括AI半導體、伺服器與HPC等持續火紅，而電動車、自駕車相關車用AI半導體類，將於明後年展現需求，也待持續觀察。

陳同力分析，台灣科技業憑藉著不斷投入研發與技術創新優勢，台廠成功打入生成式AI供應鏈，為AI核心技術與相關零組件的主要供應廠商。進一步觀察過去近30年的科技趨勢主流相關概念股，也多有些產業小循環，在股價漲多稍作休息時，都是為了走更長遠的路。