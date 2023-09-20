9／20盤中熱門焦點股

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今（9/20）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）打入抖音供應鏈 泰碩股價喊衝

散熱廠泰碩（3338）新董座彭朋煌接任後，19日法說會中首亮相，力陳未來將在市場、設計能力與生產等三大面向進行整合，力拚「從小弟變大哥」。

再加上傳出順利打入社交巨擘抖音（TikTok）供應鏈，迎來新主的泰碩20日早盤氣勢如虹，跳空以63元開出，上漲2.94％，隨後即在買盤力拱下衝上66元，跟進將漲幅擴大至7.84％，給足了躍居泰碩第一大股東的信音（6126）面子。

散熱模組廠泰碩業務告捷，董事長彭朋煌19日在法說會中透露，泰碩近期順利打入社交巨擘抖音（TikTok）供應鏈，獨家供貨抖音資料中心水冷散熱產品，8月已開始出貨，將成為第3季業績轉強的新動能。（工商時報 鄭淑芳）

（2）BDI連10紅 散裝航運股奮起 法人挺長榮

散裝航運短期需求續旺，周二BDI指數連10漲，帶動散裝航新興(2605)股價再創高領軍；貨櫃雖第三季不旺，但在投信持續買超長榮(2603)、陽明(2609)加上人氣續溫，航運股仍是短期台股多頭重心之一。

煤炭需求平穩，加上大西洋區可用噸位更加緊張，促使海岬型船運價大增1600美元，此外糧食運輸需求持續，波羅的海乾散貨BDI指數連續10個交易日上漲。其中，BDI指數漲87點，收1526點，漲幅6.1%；BCI指數漲193點，收1942點，大漲11%。

散裝航運海岬型船本周現貨日租金市場急漲，對於國內航商包括新興、裕民以及中航(2612)營運均有望受惠。時序即將進入第四季，業者均對第四季海岬型船日租金走勢抱持正向看法，預期市況將優於第三季。

貨櫃航運則是旺季不旺，上周五公布的貨櫃運價指數（SCFI）單周續挫逾5%。

但隨著航運股近期吸引市場資金，今早買盤仍搶進長榮、陽明等股，且長榮獲得投信連續22日買超共達20772張。陽明今日下午參加由元大證券舉辦之線上法說會，本周二投信連2買，股價續強勢。

航運股今早由散裝航商新興、中航(2612)股價領先創高激勵多頭，但逢高賣壓出現，裕民(2606)盤中翻黑。

航運股近期隨著散裝航運景氣轉好，市場買盤進駐，類股股價出現一波強彈。基本面來看，貨櫃航運第三季旺季不旺，散裝則因低基期及補貨效應帶動近期運價指數反彈。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台星科(3265)：搭高階矽光子封測題材，傳獲美系網通晶片大廠客戶洽詢，激勵股價破百創新天價。

2.華通(2313)：蘋果與華為大單通吃，加上投信積極買進累計逾4萬張，多方續表態。

3.新興(2605)：周二BDI指數連10漲；股價跳空開高，攻上本波高點25.4元。

4.文曄(3036)：收購Future利多持續發酵，買盤搶進，股價拱高觸及漲停百元。

5.華新(1605)：子公司CAS不銹鋼廠以1.42億英鎊收購英廠SMP，進軍航太，聞訊彈升2%，力返季線。

6.泰碩(3338)：伺服器、車用明年營收比重大增，營運看俏，跳空開高大漲5%。

7.陽明(2609)：下午參加由元大證券舉辦之線上法說會，股價強勢續漲。

8.台船(2208)：奪海巡署114億元標案，股價開高續強。

9.昱泉(6169)：遊戲IP授權搶灘東南亞，力拚營運轉型。今早成功吸引買盤押寶，股價攻上季線鎖漲停23.4元。

10.鴻碩(3092)：與美新墨西哥州簽投資計畫，股價低檔沈浮已久，今日量能增溫，拉高5%。

11.華邦電(2344)：DRAM止跌，第四季看漲1成，投信買超，股價逆勢上攻。

12.微星(2377)：AI PC時代將開啟，英特爾概念股可望受惠，盤中急拉勁揚5%，重登月線與半年線。

13.華擎(3515)：推動2小金雞IPO，下半年營運可望逐季走升，反彈4%，保住200元及五日線。

14.技嘉(2376)：外資翻多連2買，止跌反彈2%，保住250元。

15.東捷(8064)：攻金融資安商機，股價一度漲停，站上半年線。

16.前鼎(4908)：受惠光通訊需求增，股價一度衝上76.4元，但高檔有賣壓。

17.彩晶(6116)：中小面板價上漲，股價穩定上揚。

18.力特(3051)：車載應用需求提升，法人預期有望連2季獲利，股價上揚。

19.神基(3005)：強固型電腦需求旺+軍工股題材發酵，投信連17買點火，站穩80元高檔區。

20.華容(5328)：急單到年底，擴廠衝歐美版圖，逆勢漲3%。

21.正德(2641)：節能船成軍，全年EPS拚1.5元，股價大漲5%攻本波高點。

22.龍德造船(6753)：今起得為融資融券交易，股價穩揚回攻百元關卡。

23.創惟(6104)：隨蘋概股走穩，股價力守月線之上。

24.天鈺(4961)：驅動IC產業明年營運看增。減資新股周一上市後大漲大跌，今開高走高再攀高。

25.中鋼(2002)：8月轉盈終止連2虧，Q4業績月月高，但昨遭三大法人賣超5699張，今平盤附近游走。

26.愛山林(2540)：除息後多方展現猛烈攻勢，今日量能驟增助攻，走高3%來到90元前，填息之路順遂。

27.巨大(9921)：自行車產業高庫存待消化，Q3落底、Q4傳統淡季。日K連3黑，早盤一度下探180.5元波段新低。

28.卜蜂(1215)：業績旺到年底，回檔修正仍強守96元，早盤沿5日線強勢震盪，蓄勢重登百元。

29.東哥遊艇(8478)：外資不甩其擴廠營運利多，昨擴大賣超552張。今早開低走低、跌逾1%。

（時報資訊 沈培華）

（4）迎「矽經濟」時代 AI股破底翻high起來

全球半導體巨擘英特爾進軍AI，高喊建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產帶來近8兆美元產值，消息面激勵台股AI供應鏈概念股，周三（9/20）短線展開破底翻的反彈走勢，多開低震盪走高。

早盤奮的AI股，包括廣達、技嘉、華碩、雙鴻、光寶科、泰碩、金像電、台光電、緯穎、奇鋐、緯創、英業達等，都震盪趨堅，表現不錯。尤其開盤未及一小時，目前的短多指標大漲逾半根漲停板者，包括技嘉、奇鋐攻勢凌厲，令人側目。

據了解，英特爾搶攻AI市場，積極奮起直追。高層擘劃雲端及邊緣運算雙版圖爭取AI商機。執行長基辛格明確表態，全球正逐漸經歷「世代轉移」邁向AI市場，而由半導體功能擴展，推動的新經濟活動，予建構「矽經濟」（Siliconomy）生態鏈，將為全球科技產業帶來近8兆美元（約新台幣255兆元）的產值。這局面使AI供應鏈的短中期想像空間大增，明顯激勵多方士氣。

業內人士指出，AI終端應用面持續擴大已是潮流，也是趨勢，使相關AI供應鏈至少在看得到的未來3~5年的營運成長相對看俏，AI族群逢低中期布局的大波段投資報酬率，仍審慎樂觀。（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（5）H2營收看季季高 奇鋐跌深強彈

奇鋐(3017)前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%，奇鋐預估，下半年營收可望逐季成長，受到Nvidia股價走弱拖累，奇鋐近期股價跌跌不休，不過在跌深搶反彈買盤進場下，今天盤中股價由黑翻紅，漲幅一度逾5%。

奇鋐挾設計及製造能力，在AI伺服器散熱拿到不少案子，並順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，受惠於AI伺服器散熱產品出貨放量，奇鋐8月合併營收達52.51億元，月增1.91%，年增5.5%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%。

奇鋐董事長沈慶行在日前法說會表示，如果3D VC設計不是很特別，公司良率可以做到95%，若加上3D VC的鰭片，良率也可以做到90%多，設計比較複雜的良率約在70%至80%，目前AI伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，今年第3季及第4季營運可望逐季成長。

沈慶行表示，現在AI伺服器開案很多，如果AI伺服器新案都順利到手，明年會比今年好很多。

儘管奇鋐業績展望樂觀，近期Nvidia股價走弱探低，奇鋐也遭投信大舉減碼，致使奇鋐股價從高點391.5元連番重挫，今天早盤股價一度下探274.5元，短線跌幅近30%，在跌幅已深下，吸引搶技術反彈買盤進場，盤中股價由黑翻紅，漲幅一度逾5%，帶動建準(2421)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)等散熱廠連袂走高。（時報資訊 張漢綺）

（6）文曄漲停登百元 電通族群夥伴一起吃香喝辣

半導體通路商文曄(3036)上周宣布以38億美元(約新台幣1212億元)收購加拿大電子元件通路商Future Electronic的100%持股，未來營運服下大補丸，利多持發酵中，開盤後穩揚步上百元亮燈漲停，係少見的電通漲停百元高價股。

文曄的強勁走勢，激勵動蔚華科(3055)、豐藝(6189)、大聯大(3702)、精技(2414)、燦坤(2430)等上市電通股齊揚，電子通路類股漲幅約1.5%，與電腦設備股一同活絡電子股表現。

文曄宣布收購Future，美系外資認為，通路業者的整合仍是大勢所趨，且將對有持股文曄的祥碩(5269)、大聯大(3702)正面加分，看好文曄合併Future後，對祥碩、大聯大的EPS貢獻分別為33.69元、1.57元。

不只有文曄的收購利多，IC通路近期受惠庫存去化告一段落，大聯大第三季營收估季增4.7~11%，看好整體下半年略優於上半年， 並預估上下半年營收比為49:51，AI伺服器方面，已開始出貨相關零組件、需求暢旺。轉骨題材摻一腳，電通股一周來類股指數走高7%，相對大多數電子股漲勢出色。（時報資訊 張嘉倚）

（7）板卡族嗨了 這3檔彈半根

英特爾執行長基辛格高喊AI創造8兆美元矽經濟，讓AI鏈士氣為之一振，包括緯創(3231)、廣達(2382)、神達(3706)聯袂反彈，尤以板卡族群漲勢最為兇猛，受惠比特幣站上2.7萬美元，多頭歡欣鼓舞，技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)強彈逾半根停板，映泰(2399)、青雲(5386)、承啟(2425)等緊跟在後，成AI概念領先指標。

根據資料顯示，比特幣19日上漲1.8％報27,350美元，創8月底來新高，有望挑戰27,500美元反壓區，專家看好若守穩26,500美元，有望展開多頭走勢，點火概念股買盤再現，今日包括技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)等強勢表態領漲概念股。

華擎(3515)力推小金雞在台IPO，旗下伺服器事業永擎電子預計最快今年底，以工業應用主板／系統及Edge AIoT、AI BOX等相關業務為主的東擎科技也規畫跟進，受惠板卡旺季效益，第三季營運拚雙位數季增，下半年可望逐季走升，在買盤敲進下強彈逾半根停板，力返季線關口。

技嘉(2376)8月營收年、月雙雙大增，外資最高目標價喊435元，大和資本證券看好第三季逐月營收倒吃甘蔗，凱基投顧認為其伺服器營收占比2024、2025年將擴張至33％與37％，在外資翻多連2買相挺下，今日收拾悲情反彈5%，重返五日線。

微星(2377)受惠板卡進入傳統旺季、電競市況亦見活絡，8月合併營收改寫近17月紀錄、亦寫同期次高，期盼PC市場溫和回溫為下半年換機潮帶來正面效益，無懼外資12連賣，今日價量俱揚強大漲半根停板，重返半年線、季線臨門一腳。

撼訊(6150)8月合併營收翻倍月增、年增近9成，寫同期第三高，前8月營收亦站回疫前同期高檔水位，預期隨顯卡市況持續好轉，及AMD顯卡新品效益帶動，下半年營運動能緩步回溫可期，周一強勢攻頂後，連兩日小幅拉回修正，仍站穩五日線上方。

分析師表示，市場靜待FOMC會議結果出爐，台股持續震盪整理走勢，選股操作留意輪漲脈動，短線偏低基期和籌碼穩定個股，中期觀察AI相關個股調整何時告一段落。(時報資訊 龍彩霖)

（8）記憶體Q4喊漲助攻 華邦電除息跳高

記憶體產業隨著減產效應，現貨價出現止跌，原廠高喊第四季合約價將調漲，亦有利於台系記憶體廠南亞科(2408)、華邦電(2344)等後續營運改善。

華邦電今除息1元，開盤參考價26.85元，早盤以27.6元開出，強勢填息逾7成，但盤中隨台股下壓，一度翻黑，目前股價小漲0.05元。

記憶體龍頭三星因應記憶體市況不佳，上半年啟動減產，業界傳出下半年三星除了針對NAND Flash減產之外，DRAM將再度減產，減產主要在DDR4製程，有助DDR4市況改善，對台廠南亞科、華邦電有利。

因目前DRAM市況不佳，南亞科等台系廠第三季營運仍承受壓力。不過，基本面可望逐步改善。

記憶體在經過史上最長的庫存調整期後，韓媒體近期披露原廠第四季調漲合約價的訊息，依原廠發出的通知，NAND Flash第四季的合約價有機會漲1-2成、DRAM則約漲1成，對台系記憶體製造廠南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)，以及下游模組廠的威剛(3260)、十銓(4967)都可視為利多。

另外，記憶體IC設計股群聯(8299)、愛普*(6531)布局AI領域有所斬獲，股價也有不錯的表現。

市場傳出，群聯PCIe Gen5的Retimer獲英業達、富士康認證，2024年第一季可望開始出貨。群聯2019年與超微（AMD）合作PCIe4 SSD，成功切入Gaming PC與Game Console市場，並擴大ODM業務，目前於主流PCIe4.0市占率達50%，新規格的PCIe5.0市占率超過80%。

美系外資看好隨著AI需求急遽提升，預估未來5-10年愛普*的營收有望翻10倍。核心業務DRAM方面，下半年報價止穩，客戶開始庫存回補，愛普此業務目前有3個月的能見度。（時報資訊 沈培華）