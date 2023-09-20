商辦市場引爆綠色商戰！「京華廣場」科技化運營重塑企業競爭力

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商辦市場正進行一場綠色商戰，在淨零排放趨勢下，紛紛祭出ESG形象和綠色認證，但徒具綠色形象，卻無法協助企業制定減碳策略，等同半套服務，進駐企業不僅無法全面落實ESG，恐面臨資金、人才斷鏈危機。鼎越開發公司今（20）日指出，「京華廣場頂級商辦園區」以科技化的物業管理協助企業落實減碳，並提供綠色租賃、綠電團購等，協助企業永續成長。

鼎越開發執行副總經理張嘉文表示，這波ESG商辦潮早有跡可循，在全球淨零排放浪潮下，大企業為接軌國際、節能減碳，有更好的條件招才引資，讓綠建築需求大增，而有綠色認證加持的商辦，租金和售價也能有一成增幅，所以為吸引高付租客戶青睞，不僅精華區老商辦積極轉綠，新商辦也紛紛祭出ESG形象，來吸引企業主青睞。

張嘉文表示，不過老商辦轉綠，面臨軟硬體條件差距大，以及改建費用驚人等困境，因此透過機電、照明、排水等設備節能改造；相較之下，新商辦則在設計興建階段，積極規劃申請各項綠建築認證，有效達成生態、節能、減廢、健康等標準。

面對市場上琳瑯滿目的ESG商辦，企業要如何挑選適合物件，張嘉文提出建議，「好的辦公室要能為企業的ESG永續加分，綠色認證是基本門檻」，值得注意的是，綠色認證的標章等級越高，代表其效能也越好、也愈難取得，以國際間最廣泛使用的綠建築認證LEED為例，最高階的白金級，從2006全台首例申請迄今，僅30案取得。

張嘉文認為，在全球減碳趨勢下，能夠幫助企業貫徹ESG的商辦，絕對要有能力協助園區企業制定減碳策略，除定期揭露減碳排放成效，透過智能系統紀錄、追蹤業租戶的能耗及碳排量，分析數據，並回報異常狀況，協助檢討及改善，並更進一步規劃綠色租賃方案，提供統一購買綠電服務，解決企業痛點，協助進駐企業符合淨零碳排的終極目標，才能提升資產價值。

張嘉文表示，鼎越開發旗下京華廣場，以良好的ESG規劃，協助企業提高品牌形象及聲譽，除目標取得LEED、WELL雙認證，更在2022年拿下全台第一GRESB五星評級，園區運營後導入京華物業科技管理，除規劃統一購買綠電與綠電憑證服務，並透過AIoT的技術收集與監測各設施設備之狀況，以超越外商公司尋求商辦標準的規格，讓進駐企業不僅在節能減碳上實踐，也能提高工作效率，留住優秀人才，未來不論是買賣或租賃，都將在市場上具備高度競爭力。