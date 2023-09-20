夢時代週年慶928登場 各項優惠合併最高回饋25％

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夢時代購物中心「2023超強週年慶」將於9月28日至10月18日登場，攜手統一時代百貨台北店策劃豐富活動，夢時代首波（9月28日至10月10日）推出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定櫃消費滿3,000元送400元。使用icash Pay或icash2.0於指定櫃支付消費滿6,000元贈400元（數量有限，送完為止），持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡指定櫃支付累計滿20,000元，享1％OPEN POINT回饋（上限500點），合併各項優惠後整體回饋最高達25％。

夢時代表示，2023超強週年慶同時針對實體華南聯名卡獻出滿額回饋，指定期間如刷實體華南夢時代聯名卡，於指定櫃消費累積達指定門檻享最高5％館內刷卡金（回饋上限6,000元），指定期間刷實體華南夢時代聯名卡滿35萬元還可再加贈1.2萬元（每日每卡限兌換3份）。趁此時購入心目中的彩妝保養、夢幻3C、或為家人打造舒適宜居空間，皆很划算。

另一吸睛亮點為「Go!Go!出發夢之旅」抽獎活動，看準旅遊熱潮，本次抽獎活動特別祭出市值10萬元的名勝世界郵輪《豪華郵輪之旅》與市值5萬元的中華航空《高雄直飛首爾（金浦）雙人來回機票》，同時還有台北時代寓所《精緻客房住宿券》等多個獎項，將抽出45位幸運兒。

另外夢時代2023超強週年慶也聯手統一時代百貨台北店，針對化妝品推出多組獨家限定優惠組合，折扣最低45折起；科技3C用品則有購買指定3C商品單筆滿5,000元送300元；質感家居風格設計規劃與家具家飾相關品牌則祭出限定特惠。

此外，夢時代館內21 PLUS、COLD STONE、mister Donut、開飯川食堂及TGI FRIDAYS等紛紛推出買一送一或指定優惠；星巴克則祭出週年慶期間持當日全館單筆消費滿1,000元發票，至館內星巴克可享相同飲品第二杯半價的優惠。