星宇公告1新規定火速生效 鐵粉狂逃變黑粉：割韭菜

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【中時新聞網 邱怡萱】星宇航空自2018年5月成立以來，由董事長張國煒全力操盤，值得關注的是，星宇19日發出公告，宣布調整COSMILE會員方案酬賓機票相關規則，讓一票哩程玩家、會員卡友措手不及，紛紛留言痛批「史上累積哩程改最快的航空」、「好感全沒了」。

星宇航空公告COSMILE會員方案酬賓機票調整規則，從2023年10月3日開始實施：

亞洲區間來回新方案（每張）：

頭等艙：80,000哩 → 100,000哩

商務艙：55,000哩 → 60,000哩

豪華經濟艙：40,000哩

經濟艙：30,000哩 → 35,000哩

亞洲 - 美洲區間來回新方案（每張）：

頭等艙：240,000哩

商務艙：180,000哩

豪華經濟艙：120,000哩

經濟艙：70,000哩 → 100,000哩

大批星宇航空哩程玩家、網友們紛紛發文痛批，「還好沒考慮過，聯名卡週期都過不完就改，有夠慘」、「快集到苦主再+1，一家四口要再多兩萬哩，集完就來剪卡」、「以經濟艙來說，兌換的哩程數變得跟長榮的一樣，原本門檻比長榮低」、「才多久就改，擺明吃客戶豆腐」、「養套殺，直接殺，好感全沒了」、「韭菜養大要宰了」。