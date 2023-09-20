國泰金調查：民眾買房意願攀升 創去年1月以來新高

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國泰金今（20日）公布9月國民信心調查結果，有19.2％民眾認為現在是買房時機，為2022年1月以來新高，民眾買房意願指數上揚，國泰金分析是因內政部近期推出合宜的房市住宅政策，成功提升民眾買房意願。

據國泰金公布的調查，在房屋買賣意願調查上，民眾9月的買房意願指數上揚，從8月的-47.6，到9月上揚至-45.5 ，為2022年1月以來新高，有19.2％民眾認為現在是買房時機，顯示合宜的住宅政策，可能對買房意願有提升效果。

台股部分，據國泰金調查，民眾9月對於台股的樂觀指數微幅下滑，上月為10.6，9月下滑至10.5，約23％台股股民認為台股未來半年不變，較上月20.6％增加，風險偏好指數也走低，上月有15.6，至8月下降到13.3，願意這時將現金或定存放入股市的民眾減少，8月有32％，9月下降到30％。國泰金表示，在調查期間主要央行升息預期走揚，國際主要股市區間震盪，投資人交易轉趨保守。

在景氣展望部分，國泰金調查也顯示，民眾對於9月景氣展望樂觀指數下降，大額消費意願也走低，景氣現況樂觀指數降至-13.4 ，8月為-0.5，展望樂觀指數由正轉負至-3.2 ，8月為正的2.5，大額消費意願指數亦走低至7.7 ，8月為12.5，耐久財消費意願同步轉弱至-13.5，8月為-12.1。