工具機公會推雙軸轉型 引領工具機產業發展

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台灣工具機暨零組件公會在德國漢諾威舉行兩年一度歐洲工具機展，發表台灣工具機產業未來發展以數位轉型、綠色轉型為雙主軸。

工具機公會指出，疫後全球最大國際工具機展—歐洲工具機展（EMO），還在德國漢諾威舉行。工具機公會與外貿協會19日共同舉辦「數位轉型x綠色轉型」 （Digital Transformation x Green Transformation）發表會，邀請東台精機、永進機械、百德機械、上銀科技等廠商，說明台灣工具機暨零組件產業對數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）的因應之道，並提出具體解決方案。

工具機公會理事長陳伯佳致詞指出，工具機公會將於2024年3月27日至31日，在台北南港展覽館舉辦台灣國際工具機展（TMTS 2024）展，以雙軸轉型（DX x GX）主題概念，與今年EMO展主題「Living innovation, shaping change」相近，都是強調工具機產業未來的智能化、永續化及價值鏈提升。

東台精機表示，東台智慧製造135概念，是以數位雙生為核心，IT、OT與PLM的垂直水平整合價值鏈，分五階段，協助使用者導入相對應的智慧化功能，並提供智慧節能的七大解決方案

，因應不同終端市場需求。

永進機械以零碳企業的「Green x Smart」雙軸轉型旅程為主題，介紹集團新成員TRIMILL，並說明永進機械集團具備完整產品線對應各項終端市場需求，期許永進在追求ESG、綠色工具機、數位雙生、智慧製造與製程整合目標下，實現智慧節能兼具的工具機永續新未來。

上銀科技這次展出智慧型滾珠螺桿（i4.0BS）、應用機械手臂的各式自動化方案外，也展出應用在五軸加工機的迴轉工作台、各式產業機械應用的線軌與螺桿等產品。並介紹上銀以特有的「HIWIN-Germany Academy Truck」，巡迴在德國境內的客戶、大專學校與企業，直接回應德國客戶實際需求。

歐洲向來是百德機械的主力市場，百德機械這次以全新品牌識別呈現新風貌，將內建的智能化功能命名為「Mr.Q」，試圖以擬人化方式將百德機械的CNC，整合AI技術的人性化功能傳達給使用者，並與其子公司Winbro合作展示其數位化、節能減碳的解決方案。