台積3奈米不夠好？陸評測狠酸A17 Pro 老手曝真相

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【中時新聞網 郭宜欣】蘋果上周推出iPhone 15全系列新機，其中Pro以上高階款機型採用A17 Pro晶片，由台積電最新3奈米代工，知名大陸科技部落客極客灣對此進行評測，直言很先進但能效不夠好，性能強但14W功耗發熱也極高。

該評論風波引起PTT網友熱烈討論，有網友提到，台積電3奈米確實還在進步中，但已經目前最好的技術，且晶片效能跟設計有關，台積電只負責代工。

極客灣的評測結果顯示，A17 Pro晶片並沒有展現台積電3奈米所預估的能耗比實力，且GPU性能測試似乎不如高通驍龍8 Gen 2，主要在散熱、續航及遊戲等實測結果並不是特別突出，對比A16晶片進步不大。

話題引起PTT網友們熱烈討論，有人質疑，蘋果首次使用超貴的台積電3nm製程，結果進步幅度並不大，是不是代表晶片製程的極限也就這樣了，台積電的FinFET製程還能再風光幾年？

對此，許多人坦言，台積電3奈米還在進步中，但已是目前最好的技術，且晶片效能跟設計關聯性較高，「明年的3奈米才是真3奈米」、「看起來甜蜜點已過，2奈米還有哪些客戶用得起」、「蘋果晶片設計問題，跟台積電沒關係吧」、「雖然3奈米挑戰大，但其他人都還在5奈米以上打怪。」

即使如此，有網友認為，蘋果的品牌信任度及用戶體驗還是很難被超越，「蘋果擠牙膏不意外，但安卓機晶片追不上阿」、「日常體驗優於SOC重要性，蘋果沒差」、「本來就快到頂了，最終就是吃手機商的服務。」