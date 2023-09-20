國泰金調查：近52％民眾估一年後的通膨會高於2％

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國泰金今（20日）公布9月國民信心調查結果，9月特別針對國人對於未來1年通膨的預期做調查。調查結果顯示，有高達85％民眾認為今年通膨率會高於2％，而有51.8％的民眾預期一年後的通膨仍會高於2％，並且有35.2％的民眾認為最主要的因素為外食、蔬菜水果、衛生紙等民生消費品價格變化。

據國泰金調查，民眾對於今年的平均通膨預期值為2.5％，略低於上個月的2.6％，其中有高達85％的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％，較8月的86％也略為下降，顯示民眾對於通膨預期持續處於高點。

國泰金9月也特別針對民眾對一年後通膨率的看法進行調查，結果顯示，有51.8％的民眾預期一年後的通膨會高於2％，較2023年3月調查減少0.4個百分點，15％的民眾認為通膨高於3％，也較前次調查減少4.2個百分點；42％民眾則認為通膨落在0～2％區間，較前次調查減少0.8個百分點，民眾對未來一年的通膨預期呈現微幅降溫。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，調查結果也顯示，35.2％的民眾認為最主要的因素為外食、蔬菜水果、衛生紙等民生消費品價格變化，24％的民眾覺得經濟景氣影響大，17.5％民眾認為原油、鋼鐵等進口原物料價格會影響物價漲跌，而11.9％民眾則根據目前與過去的通膨判斷。國泰金表示，多數民眾主要是以與日常生活最直接相關，且購買頻率較高的民生消費品價格來判斷未來一年的物價漲跌走勢。

在經濟成長率的預測上，調查顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.7％，低於上個月的2.1％，僅23％的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上 ，較8月的50％大幅下降，顯示民眾對於經濟成長看法相對上月保守。