00921配息年化近9％ 今日最後買進日

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近期台股市場波動度加劇，但各產業的龍頭股在此波修正中表現相對抗跌，國內首檔集合各產業龍頭的兆豐龍頭等權重ETF（00921），明天（9／21）將除息，以配息金額0.4元計算，單次配息率2.24％、年化配息率接近9％，今天為最參與除息最後買進機會。

近期台股表現相對國際股市強勢，以技術分析看，加權指數逾半年線打出雙底格局，並於上周五（9／15）帶量突破季線，顯示16,300點、半年線附近具有相當強支撐。

近期可留意兩大族群：一是高股息ETF近年因存股風潮盛行，高股息ETF基金在整體台股ETF基金規模的占比正式突破5成。二是記憶體大廠持續擴大減產，其中三星DRAM減產幅度自23Q2 20％、23Q3 25％擴大至23Q4 30％，記憶體庫存客戶端接近正常水平，部分料號開始起漲。國際大漲減產下，DRAM及NAND 2H23供需將趨於平衡，預估報價於23Q4～24Q1起皆進入上升循環。

台股8月修正，9月整理，加權股價指數從7／28收盤高點17,292至今下跌3.2％，0050下跌3.1％，產業龍頭股負擔起撐盤責任，00921逆勢上漲1.2％。00921即將迎來今年第二次除息，第一次除息已在9月6日完成填息，同期間台股加權指數下跌2.4％，以市值型ETF來說，能在台股逆風時期完成填息實屬不易。

兆豐龍頭等權重ETF（00921）研究團隊分析表示，預計今年第四季景氣對策訊號將轉為黃藍燈，擺脫衰退景氣之下，將預估台灣明年經濟成長率將可達3％，高於全球平均的2.7％以及其他主要國家表現；在國際資金提前布局隔年展望較佳區域的慣例之下，台股在今年底前將震盪走高的機率不小。建議投資人可以適時分批買入00921，有機會收成台股在第四季可望上行的果實，這類攻守皆宜的投資策略，適合持續鎖定在長期持有的資產配置的存股族。