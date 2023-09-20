當部長最後一天 陳吉仲爆料「多次和總統吵架」親曝下一步

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農業部專案進口雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲昨晚正式宣布辭去農業部長一職，並獲行政院准辭。今天是陳吉仲當部長最後一天，他透露很多次的開會都和蔡總統吵架，但總統最後都尊重他的意見和專業；明天將返回中興大學教書，也強調農民不會因為自己的離去而孤單，如果大家去台中或屏東，他會分享自己種的地瓜葉給大家。

陳吉仲的請辭將於明日正式生效，今日是陳吉仲擔任官職的最後一天，今早約莫7時便有大批媒體齊聚農業部大門口，依舊帶著許多民眾關乎的議題想要陳吉仲來回答，去留後的規劃也成為採訪重點。

陳吉仲今於「第17屆農金獎頒獎典禮」前受訪，第一句便強調「對我的抹黑不會比幫農民重要」，外界無須將自己的去留和政黨攻防連結在一起，自己99.9%的時間都在為農業做事，唯一美中不足的就是沒有針對許多抹黑和謠言說明清楚，但只要專業在，國家就會往前走。

陳吉仲說，自己離開後，外界對農業部的攻擊力道就會大為減少，2016年5月20日，因為蔡英文總統對自己的信任才能毫無顧忌為農業服務。他也透露，很多次的開會都有和蔡總統吵架，但總統最後都尊重自己的意見和專業，吵架說起來也沒有真的對或錯。

陳吉仲表示，所有政治人物都應該先從專業了解再來攻擊，當時萊豬要進口時，自己在立法院遭受排山倒海的攻擊，還被罵出賣台灣豬農，今年初有政治人物罵豬價太貴，那怎麼2年前會說豬價崩盤？這些批評都會留下紀錄。

陳吉仲說，立法院的政治攻防很多都是前後矛盾的，但我們真正在乎的是留下了什麼，自己的去留一點都不重要，大家應該關心的是台灣農業的發展，不要因為颱風來菜價高就罵農業部，因為產量漸少，這和缺蛋是一樣的道理，自己確實在食農教育上沒有給國人正確的觀念。

「農民不會因為我走而孤單，我該為這塊土地站出來時，絕對會站出來，若農民遭受任何專業以外的攻擊，我一定會全力捍衛」

針對辭職後的去向，陳吉仲說，自己從中興大學出來，明天就會回中興大學教書，教的課程是高等統計，這是自己很喜歡的科目，如果大家到台中或屏東，自己很想分享種的地瓜葉給大家，「我農家出身，我就是個很單純的人」。