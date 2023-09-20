《盤中解析》AI回神量增拱16600 季線有壓、半年線有撐

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【時報記者葉時安台北報導】市場靜待美國聯準會(Fed)利息決策，且美債殖利率漲至15年高點，周二美股大指數全數收黑，費半跌近1%最劇，以英特爾大跌4.3%最傷。台股周三開跌9.71點報16626.61點，英特爾(Intel)認為晶片業務復甦延遲，台系半導體、電子股黯淡，早盤最低至16572.68點、下跌63.64點，然AI股多空天人交戰，買盤低檔敲進下，指標股廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等回神，加上鋼鐵、航運強悍力挺，大盤量增翻紅，最高達16665.27、上漲28.95點，回到16600點整數關卡、月線，目標終止連三黑K棒，留意尾盤台指期結算。

截止上午10:15，加權指數下跌8.81點或0.05%，報16627.51點；櫃檯指數下跌0.33點或0.15%，報215.95點。

台股ADR周二均墨，台積電ADR周二收跌0.74%，連續三天下挫，聯電ADR跌逾1%，日月光、中華電小跌。周三權值股台積電(2330)開盤跌至536元最低，隨後拉回平盤。聯電(2303)、聯發科(2454)仍跌幅難止，鴻海(2317)相對穩盤，獲美系外資力挺的日月光投控(3711)盤中漲近1%。

BDI、BCI指數造浪，利多上拱台系概念股，散裝中航(2612)、台船(2208)、台航(2617)上漲4%超過，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也齊漲1%以上。國際油價持續上揚，向每桶100美元逼近，向每桶100美元逼近，炎洲(4306)、全國(9937)等股價亦有表現。

傳微軟砍輝達H100訂單，AI晶片熱度恐暫時退潮，但台系AI類股跌多大反攻，指標股緯創(3231)站回百元、強漲近4%，英特爾AI題材微星(2377)完成填息、盤中同樣強攻，技嘉(2376)大漲6%、廣達(2382)翻紅。

擴大版圖的強勢個股，文曄(3036)漲停衝上百元關卡，進軍航太產業鏈的華新(1605)力漲站上季線。i15利多的大立光(3008)則漲多翻黑，盤中股價小滑落。

周三盤中前十大成交量，燿華(2367)、緯創(3231)、華通(2313)、定穎投控(3715)、矽統(2363)、新興(2605)、廣達(2382)、文曄(3036)、技嘉(2376)，當中低軌衛星成長題材的華通、燿華漲多拉回，AI、散裝則列入熱門上衝。

投資人靜待美國聯邦準備理事會(Fed)公布利率決策，投資人預估聯準會這次會議將按兵不動，但擔心今年稍後將再次升息。技術面上，受到季線下彎壓縮反彈空間，然下檔半年線有支撐，預計指數維持整理格局。法人認為，當前投資策略不宜過度積極追價，逢拉回均線見支撐再行留意。操作上，留意蘋果新機實際銷售數據、旺季效應、網通族群持續受惠美國寬頻基建題材，以及低階獲法人青睞個股等。