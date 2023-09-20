《熱門族群》AI主流股回神 維繫台股多頭信心

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【時報記者任珮云台北報導】外資昨天反手買超緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)等AI主流個股，緯創早盤重新站回百元大關，而廣達季線也失而復得。AI主流股回神維繫台股多頭信心。

據統計，今年AI伺服器出貨量大約為17萬台，2024年上看50萬台，推估今年各大雲端供應商業者(CSP)的AI伺服器需求為微軟4.5萬台、Google 3萬台、Amazon 2萬台、Meta 2萬台，訂單供不應求，供應鏈9～11月業績持續走高。

輝達(Nvidia)在8月底與Google再度攜手，輝達行執行長黃仁勳在Google會議上，宣布雙方AI合作，Google Cloud客戶將獲得由Nvidia旗下H100 GPU支持的技術，對應企業大型自然語言模型運算需求。Google Cloud Next '23今年在舊金山登場，Google會中宣布推出新版Cloud TPU v5e加速器，因應中小型企業在人工智慧技術應用的訓練與推論加速需求。而 Google也將藉由 Nvidia H100 GPU加速運算效能推出A3雲端虛擬機器，讓企業能以此對應大型自然語言模型運算需求。

英業達日前宣布捐贈總計高達20櫃的高效伺服器系統跟台灣大學進行產學合作，英業達董事長葉力誠表示，未來不管是6G、7G，只要是從雲到端到地端的布局、都是英業達重要的發展方向，AI伺服器方面的前景，未來兩三年向上沒有懸念。而外資券商近期報告中看好英業達理由包括:一、假設整體個人電腦市場有更好的市場動能，英業達也從美國客戶那裡獲得市佔率增長；其次，英業達伺服器/資料中心業務持續良好的資本支出週期；最後，英業達無線Airpod和HomePod有更好的動能。在上述樂觀預期下，英業達股價上看65元。