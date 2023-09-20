波力-KY前七月3.8元創同期次高 20日股價不漲反跌

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碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY取得法國空中巴士零件供應鏈資格認證，預計明年第一季量產次結構件且開始交貨，從生產冰上曲棍球桿將跨足航太零件領域，近期股價大漲，遭證交所列警示股，公布自結7月EPS為0.61元；前七月EPS為3.8元，創同期次高。

波力20日股價卻下跌2.1元而以91.9元開出，目前呈現不漲反跌走勢。

波力自結7月合併營收2.24億元、年成長23％；稅前淨利0.43億元，年減幅24％；本期淨利0.35億元，年減37％；EPS為0.61元，年減45％。加計上半年EPS3.19元，前七月EPS為3.80元。8月合併營收2.08億元，年減16.48％；前八月合併營收13.16億元，年減7.68％。

總經理洪進山1日參加證交所法說會宣布，波力與漢翔是長期合作夥伴，四年前與漢翔獨家進行複材製品專案項目業務合作，並在台中大里設航太級複材研發中心，專注飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材次結構件產品開發，飛機複材次結構件業務，已獲得空中巴士供應商ID認證碼。

波力表示，波力在航空飛機座椅碳纖維零組件市場大有斬獲，將切入未來20年、4萬架新飛機航空座椅市場，還瞄準每隔六年飛機內艙航空座椅，還有改艙換新的剛性需求使用量。歐美客戶已提供複材飛機座椅模具正式圖面，波力展開產品開發量產前相關準備工作。

波力指出，飛機內艙碳纖維複材零組件、航空複材次結構件，預計明年第一季投產，其中複材次結構交貨給空巴，座椅等飛機內艙碳纖維複材零組件，出貨給歐美飛機客戶。