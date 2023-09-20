台積AZ廠包商驚爆酒駕遭逮？下場曝光

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【中時新聞網 郭宜欣】台積電赴美國亞利桑那州設廠，旗下供應商及台積電本身都有派駐台灣人赴美，不過，近日當地網路社群卻傳出有台積電包商在亞利桑那州酒駕遭逮，引起當地台灣人熱議。

台積電赴美設廠遇到不少水土不服的狀況，不僅美國工人屢次投書媒體抱怨，董事長劉德音在股東會上將量產時間延期一年的原因，歸咎於亞利桑納州當地熟練技術人員不足所導致，引發當地工會強烈不滿，批評台積電找藉口想引進低薪的外籍勞工。

最新消息傳出，因應台積電赴美廠需求，亞利桑那州的台積電供應商人員，也出了「問題」。當地網路社群傳出，近日有台積電包商酒駕遭逮，除了需要繳交罰金之外，恐面臨簽證取消的危機、甚至恐遭遣返，且個人資料上也會註明過去在美國曾有酒駕相關紀錄，往後恐怕連旅遊都會受到阻礙。

亞利桑那州新廠雖然不台積電在美國的第一座晶圓廠，但前一次在奧勒岡設廠已是1997年，代表過去近30年並沒有大型的擴廠計畫，相關經驗與規範必須更新，這也是台積電此次會遇到許多挑戰的原因。

亞利桑那州新任州長郝愷悌（Katie Hobbs）本周剛好率團訪問台灣，昨在被問及文化衝突時正面回應，她將持續確保台積電在先進製程和建廠過程中，獲得所需的技術性人力，同時協助工會和台積電談判、解決雙方關心的問題。