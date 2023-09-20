LV不香了！奢侈品多頭派對散場？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會升降息與否、歐洲通膨何時回落到目標區間、中國疫後經濟成長放緩，全球經濟前景的不確定性延燒到精品界，7月以來歐洲奢侈品股股價大跌、市值滑落，龍頭股LVMH歐洲最高市值公司的頭銜遭製藥廠諾和諾德超車，集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）讓出全球首富的寶座，奢侈品的好日子要結束了嗎？

股價跌、財報示警 奢侈品股風光不再

受惠疫情解封、預期經濟成長的帶動，今年上半年歐洲奢侈品股股價一路向上攀升，LVMH股價漲幅直逼30％，卡地亞（Cartier）的母公司歷峰集團（Richemont）股價上揚約28％，旗下擁有古馳（Gucci）的開雲集團（Kering）上漲24％，愛馬仕、Dior等漲幅也都在20％以上，然自7月以來至9月初，這些奢侈品股走下巔峰，LVMH股價下跌了23％，歷峰集團重挫了32％，開雲集團下跌了近20％，包括愛馬仕、Dior等的股價跌幅也都在20％左右。

華爾街見聞報導，自7月以來，歐洲奢侈品股已經蒸發了1,800億美元，僅LVMH一家就占了這波下跌的約60％，在這個過程中，其歐洲最高市值公司的寶座也被製藥廠諾和諾德搶走。

從指標性奢侈品股的財報數據來看，LVMH集團今年第二季營收年增17％，其中日本除外的亞洲市場增幅34％，日本市場年增29％，歐洲市場年增19％，但被LVMH視為成長最快、也是驅動疫後精品消費熱最主要的美國市場，銷售額則是年減1％。

另一家奢侈品巨頭開雲集團受累於旗下明星品牌古馳低迷不振，第二季營收遜於市場預期。根據數據分析平台Visible Alpa的資料，以固定匯率計算，開雲集團該季整體營收為49.6億歐元，年增僅3％，低於分析師預估的6％，古馳的營收也只增長1％，從區域來看，其北美部門的銷售額與去年同期相比下降了23％。

綜合媒體報導，歷峰集團截至6月30日最新一季財報顯示，該季營收成長14％，主要受惠亞洲市場業績強彈和珠寶品牌帶動了增長，若不計貨幣波動的銷售增長為19％，不及分析師估計的20％，其中美國市場營收下滑4％，也讓分析師憂心美國市場對奢侈品需求轉弱的趨勢將持續。

通膨高檔、經濟放緩 消費者勒緊荷包

LVMH集團財務總監Jean-Jacques Guiony表示，今年全球的消費不如2021、2022年，市場正在趨於正常化，特別是美國市場的並不像之前那麼好。開雲集團首席財務官Jean-Marc Duplaix也說，美洲是一個複雜的奢侈品市場。歷峰集團主席Johann Rupert則是提到，繼美國之後，通貨膨脹開始影響歐洲的市場需求。

根據《Vogue Business》的報告指出，美國有30％的奢侈品消費者考慮減少在奢侈品上的支出，20％的人預計將購買計畫推遲到明年，且傾向較便宜的產品和品牌，同時有46％的消費者希望等待銷售和折扣時再來購買，以減少在奢侈品上的費用。

報告也提到，頂層消費者與底層消費者之間的距離正在擴大，有29％的頂級消費者（每年花費超過5,000美元在奢侈品上的人），在過去6個月中增加了奢侈品的支出有明顯增加，但31％的底層消費者（每年在奢侈品上花費不到2,000美元的人）表示，不再購買價格高昂的產品。

摩根士丹利分析師Edouard Aubin說，當前美國的奢侈品市場表現相對低迷，投資者對美國奢侈品市場已缺乏信心。巴克萊分析師Emmanuel Cau表示，市場對於美國的消費力度過於樂觀，美國現正處於花光超額儲蓄、通膨導致實質收入降低的情況，這也是奢侈品股下跌的原因。

AXA投資管理公司巴黎投資組合經理Gilles Guibout說，歐洲經濟放緩對奢侈品業帶來很大的影響，「我們看到的奢侈品局面是一場多頭交易的結束」，在奢侈品股進一步回檔、估值更有吸引力之前不打算買入。德銀分析師認為，市場擔憂歐美經濟放緩將拖累奢侈品的需求，且奢侈品股股價的漲幅已脫離基本面，未來投資者會更為謹慎選擇歐洲奢侈品股。

「勞力士衰退」 中古名表也遭殃

美國聯準會的升息是否會造成經濟衰退的論戰，也在中古名表市場引發了「勞力士衰退」。

根據豪華表價格追蹤業者WatchCharts的資料顯示，中古名表在疫情期間價格飛漲，中古名表平均價格飆升至45,108美元，買家為了入手熱門表款，甚至願意支付零售價5倍的價格。

手表轉售網站Bob's Watches執行長阿爾蒂里（Paul Altieri）表示，疫情期間，許多手握紓困現金但出不了門的消費者，把注意力轉向奢侈品，將勞力士、百達翡麗和愛彼等瑞士奢華腕表的價格推上紀錄高點，許多搶手的款式早已銷售一空，手表愛好者紛紛湧進中古市場尋寶。

不過，中古名表自去年3月價格觸頂後，至今平均售價已較去年3月大跌31％，降至將近2年新低水準；其中中古勞力士平均價格較一年前同期下滑12％，百達翡麗均價跌幅達19％，愛彼年減17％。

波士頓顧問公司主管杜普雷爾（Pierre Dupreelle）表示，「今年中古豪華表的價格確實下降，但整體價格還是遠遠高於疫情前的水準，我不認為這是泡沫破裂。隨著經濟穩定，中古名表的價格可望漸趨穩定，甚至可能開始上漲。」

杜普雷爾的說法有其道理，儘管經歷跌價，中古名表的價格仍遠遠高於三年前。WatchCharts資料顯示，自2020年8月以來中古名表整體價格約上漲20％，中古勞力士均價攀升26％，百達翡麗翻漲94％，而愛彼足足飆漲1倍。

鑽石恆久遠 價格可以便宜一點

象微永恆的鑽石市場也面臨類似情況。2021與2022年鑽石價格攀升到多年高點，原因包括疫情的推升、疫後的報復性消費與烏俄戰爭引發美國對俄國鑽石的制裁。

鑽石業分析師齊姆尼斯基（Paul Zimnisky）認為，鑽石往往在災難過後都會成為熱銷產品，例如美國在2001年發生911恐怖攻擊後，以及日本在2011年爆發災難性海嘯後，鑽石銷售都出現激增，「在這類事故發生後，人們雖然購買的東西減少，但會傾向品質更好且更有意義的產品，疫情就是該種情況的最新例子。」

除了需求強勁外，俄羅斯入侵烏克蘭導致西方保險公司避免與俄國進行合作，加上SWIFT支付系統也對俄國施加限制，導致供應受阻，對去年鑽石價格攀高同樣起了推波助瀾的作用。

而疫情結束後，消費者寧可把支出花在旅遊與實質體驗上，導致鑽石等奢侈品需求轉弱。根據IDEX的數據顯示，拋光鑽石的價格從去年高點銳減約27％。齊姆尼斯基指出，一顆重1克拉、近乎無色且只有輕微瑕疵的天然鑽石，消費者只要支付5,185美元（約新台幣165,287元）就可買到，該價格比2022年初整整少了1,900美元（約新台幣60,568元）。

產業分析師認為，當需求在2021年大幅上升時，該產業進入過度運轉狀態，並很可能在今年消費者需求趨緩前就已經過度生產。此外，作為鑽石第二大市場的中國，其需求並不像預期般強勁，這也會陷入供應過剩的情況。

戴比爾斯（De Beers）的母公司英美資源（Anglo American）今年上半年鑽石收入與2022年同期相比下滑21％，原因是拋光鑽石庫存積壓與宏觀經濟面臨風險。戴比爾斯解釋，當前天然鑽價格暴跌是受到需求周期性下跌影響所致，疫情期間被迫宅在家中的消費者大肆購買奢侈品， 如今只是回歸到疫情前的情況。