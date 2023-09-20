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周末補班加油 摩斯漢堡9／22起連3天三大優惠

  • 工商時報 姚舜
針對上班族，摩斯漢堡推出補班日優惠。圖／摩斯漢堡
針對上班族，摩斯漢堡推出補班日優惠。圖／摩斯漢堡

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摩斯漢堡幫上班族加油打氣，9月22日至9月25日推出3項優惠，中杯摩斯咖啡加1元多1件，蒟蒻冰紅茶加價10元享「方塊薯餅」或「北海道可樂餅」點心2選1只要75元，及早餐火腿歐姆蛋布里歐堡及大杯冰紅茶組優惠價69元。

MOS Order App「安心取溫馨送」也同步推限時限量優惠，含中杯摩斯咖啡加1元多1件與火腿歐姆蛋布里歐堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶組2套，優惠價180元。

此外，為感謝老師，9月28日「教師節」日持教師證或全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費，可享9折優惠。

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