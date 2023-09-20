內政部防災建材企業誠信論壇 建構反貪腐夥伴關係

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為推廣企業誠信及社會責任理念，強化私部門反貪腐工作，內政部於9/19日辦理112年「廉潔內政 誠信社會—防災建材及設備企業誠信論壇」，針對往來或監督關係的營建及消防企業、廠商及民間團體，透過雙向交流之論壇，建立溝通對話平台，推廣企業法遵及社會責任理念，建構公私協力反貪腐夥伴關係。

近年來，我國民眾對於建築物防火、防災等功能及居住安全意識愈趨重視，建築物防火、防災建材及消防設備之需求日益揚升，因此，業界應用新材料、新工法之技術已漸成熟，各種防火、防災科技材料建材及設備如雨後春筍般蓬勃發展。防災建材及設備品質之良窳影響工程品質，攸關民眾生命財產安全，因此廠商秉持誠信經營原則與重視企業社會責任至關重要。

此論壇活動於張榮發基金會國際會議廳舉行，出席的貴賓有駐台北以色列經濟貿易辦事處處長杜亞維、法務部常務次長黃謀信、內政部政務次長花敬群、廉政署署長莊榮松、危險物保安技術協會常務理事白石暢彥、UL SOLUTIONS TAIWAN協理宋瑞義、台灣透明組織協會理事陳俊明、國立高雄科技大學環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠、財團法人消防安全中心基金會執行副董事長陳文龍、財團法人台灣建築中心副董事長周光宙、內政部營建署副署長於望聖、消防署副署長李永福、建築研究所所長王榮進共同參與。活動聚集產、官、學、非營利第三部門各界代表及重要外賓，共同研議防災建材、設備及維護公共安全的精進措施，並倡議企業建構誠信治理機制。

論壇活動研討「消防產品國際認證制度與企業誠信思維」、「消防產品認可機構資訊透明」、「建築防火材料認可及後市場管理查核」及「公私協力推動行政透明措施及法遵」等主題，社會對於建築物防火、防災設備及建材品質日趨重視，業界市場順應發展出許多防火、防災科技材料，也凸顯廠商秉持誠信經營原則與重視企業社會責任至關重要。內政部透過推動論壇，傾聽企業想法並協助解決問題，像是業者如何透過認證制度、揭露資訊及完備公司誠信治理政策，以及提升防災設備及建材安全性等措施。

聯合國反貪腐公約序言提及，貪腐已不再是地方性問題，而是一種影響所有社會和經濟之跨國現象，政府機關與私部門唯有透過協力合作、跨域整合，全民共同參與推動廉能治理、行政透明，營造企業永續經營環境，方能達成公私部門共榮、國家永續發展的遠景。