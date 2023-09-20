《電週邊》H2營收看季季高 奇鋐跌深強彈

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【時報記者張漢綺台北報導】奇鋐(3017)前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%，奇鋐預估，下半年營收可望逐季成長，受到Nvidia股價走弱拖累，奇鋐近期股價跌跌不休，不過在跌深搶反彈買盤進場下，今天盤中股價由黑翻紅，漲幅一度逾5%。

奇鋐挾設計及製造能力，在AI伺服器散熱拿到不少案子，並順利通過Nvidia 3D VC認證，躋身為Nvidia供應商，受惠於AI伺服器散熱產品出貨放量，奇鋐8月合併營收達52.51億元，月增1.91%，年增5.5%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為371.1億元，年增2.55%。

奇鋐董事長沈慶行在日前法說會表示，如果3D VC設計不是很特別，公司良率可以做到95%，若加上3D VC的鰭片，良率也可以做到90%多，設計比較複雜的良率約在70%至80%，目前AI伺服器佔伺服器比重已達一半，且佔比一季比一季高，今年第3季及第4季營運可望逐季成長。

沈慶行表示，現在AI伺服器開案很多，如果AI伺服器新案都順利到手，明年會比今年好很多。

儘管奇鋐業績展望樂觀，近期Nvidia股價走弱探低，奇鋐也遭投信大舉減碼，致使奇鋐股價從高點391.5元連番重挫，今天早盤股價一度下探274.5元，短線跌幅近30%，在跌幅已深下，吸引搶技術反彈買盤進場，盤中股價由黑翻紅，漲幅一度逾5%，帶動建準(2421)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)等散熱廠連袂走高。