陸發改委：中國經濟不存在通縮 後期也不會出現

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為挽救經濟，大陸政府推出一系列政策組合拳。大陸國家發展改革委副主任叢亮今天表示，隨著政策組合拳效應逐步顯現，從8月份數據來看，居民消費繼續恢復，供求關係持續改善，全國居民消費價格環比漲幅略有擴大、同比由降轉漲，工業生產者價格環比也是由降轉漲、同比降幅收窄，都出現了積極變化。他重申，中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。

大陸國新今天上午辦舉行經濟形勢和政策國務院政策例行吹風會。叢亮表示，隨著政策組合拳效應逐步顯現，8月份經濟運行持續恢復，多數指標邊際改善，積極因素累積增多。

一是國內需求持續恢復。社會消費品零售總額增速比上月加快2.1個百分點，投資規模持續擴大，多地房地產市場隨著「認房不認貸」等政策的落實出現了回暖跡象。

二是生產供給穩中有升。規模以上工業增加值、服務業生產指數增速比7月份分別加快了0.8和1.1個百分點，製造業增速明顯加快，旅遊出行、文化娛樂等服務業增長態勢良好，特別是旅遊出行，現在高鐵票是一票難求。

三是結構調整穩步推進。前8個月，製造業、基礎設施等投資增速比總體水平分別高2.7、3.2個百分點，特別是高技術產業投資比整體的水平高了8.1個百分點，在優化供給結構方面發揮了關鍵作用。高端製造業、高技術服務業保持較快增長，綠色轉型、數位經濟等正在為產業升級注入新的動力和活力。

四是經濟大省韌性凸顯。8月份，廣東以人民幣計價外貿進出口增速提高到10.2％，達到了兩位數，浙江前8個月新設經營主體增長12.5％，也是兩位數，江蘇、山東、河南、安徽實物量指標增長比較好，經濟大省「勇挑大梁」，為推動經濟回升發揮了重要作用。

五是社會預期有所改善。製造業採購經理指數（PMI）持續回升，製造業生產指數、新訂單指數和服務業商務活動指數、業務活動指數的預期指數都位於景氣區間。可以說，8月份經濟運行的新亮點新變化為下一步的經濟持續回升奠定了良好基礎。

叢亮指出，近期一些媒體很關心中國物價走勢的問題。近年來，在國際高通脹的背景下，有些國家通脹率達到9％以上，中國物價總水平保持相對穩定。今年以來物價仍然是在低位運行，需要引起重視，但是綜合來看物價水平、需求恢復、經濟增長、貨幣供應量等這些因素一塊判斷，中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。

叢亮指出，從8月份數據來看，居民消費繼續恢復，供求關係持續改善，全國居民消費價格環比漲幅略有擴大、同比由降轉漲，工業生產者價格環比也是由降轉漲、同比降幅收窄，都出現了積極變化。價格指標屬於經濟運行的滯後指標，隨著需求穩步恢復，市場信心逐步增強，經濟運行持續好轉，加上低基數效應逐步減弱，中國物價總水平有望繼續回升並逐步回升到年均值水平附近。

叢亮認為，應該看到，中國經濟發展仍具有良好支撐基礎和許多有利條件。一方面，中國有集中力量辦大事的制度優勢，有豐富的宏觀調控經驗和充足的政策儲備工具，完全有信心有底氣從容應對各種風險挑戰。

叢亮表示，另一方面，中國是全球潛力最大的消費市場，擁有完整的產業體系、豐富的人力資源、便利的軟硬件基礎設施條件，正在全面深化改革擴大開放、實施創新驅動發展戰略、夯實安全發展根基，新發展格局正在加快形成，高質量發展也正在全面推進，中國經濟長期向好的趨勢沒有改變。

叢亮表示，完全有理由相信，中共黨中央、大陸國務院各項決策部署加快落地見效，將有效推動國內需求持續擴大、生產供給穩定增長、新舊動能加快轉化，帶動就業形勢保持穩定、居民收入穩步增加、社會民生持續改善，經濟運行有望延續回升向好態勢。