活存大戰開打！將來銀喊三個六 年息衝上6.6％

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純網銀存款戰開打！純網銀「將來銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至年底開立帳戶並完成裝置綁定，可享最高6萬元、利率6％、最多60天的存款優惠，較於市面上大多數數位存款帳戶的利率高出2倍有餘，最棒的是沒有身份限制、只需18歲以上即可享有，換算可獲得近600元利息。

不僅如此，將來銀行不分新舊戶，也給予30萬（含）元內1.3％的優利活存利率，超過30萬元則享1％無上限，相較於一般銀行活存約0.58％高出2倍有餘，以儲蓄30萬為例，存將來銀行3個月利息可領約975元，較一般銀行的435元高出540元。

即將進入房市928檔期，將來銀行NEXT BANK除延續2.06％起的超低房貸利率外，更延續「100％補貼」回饋，凡貸款800萬元以上，可享「地政設定規費」補貼100％回饋，開辦費更只有少少2500元，且新貸、轉貸、轉增貸均適用。

面對即將到來的中秋連假、國慶連假、聖誕跨年等旅行旺季，將來銀行NEXT BANK也延續「優款將將粉」的一慣作風，除刷將將卡最高享6～10％不等的優惠外，至年底前凡是中華電信月租型門號客戶，投保將來銀行NEXT BANK海外旅平險時輸入「CHTINS」優惠碼，即可享0元起漫遊方案。

將來銀行NEXT BANK此波與股東中華電信、兆豐產險合作推出的旅平險優惠專案，讓國人至日、韓、東南亞、中港澳、美加、紐西蘭、澳大利亞旅行，可獲得旅行平安、旅行不便跟海外急難救助保障外，更提供7~30天不等的漫遊方案，只要保費達880元，即可以0元購入2GB漫遊方案；保費未達880元，也可以88元或168元的優惠價加購原門號漫遊。