台師大成立跨域科技產業創新研究學院　培育跨域π型人才

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為培育國家重點產業高階人才，台灣師範大學今年成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置「AI跨域應用」、「綠能科技與永續治理」等兩個研究所，並與12家企業合作，業師與教師合開課程及指導學生，碩士生每年最多可領新台幣24萬元、博士生有機會領取高額獎學金每年最多60萬元，並提供產業實習及就業保障，其中AI所碩班錄取率不到兩成，新生註冊率100％，競爭激烈。

全球掀起人工智慧AI熱潮，生成式AI更改變未來生活，台師大在教育部高教深耕計畫的引領下，擴大開設「邏輯運算」領域通識課，讓大學部學生都能選修。

台師大表示，6年多來，開課班數逐年成長，至今每學年開設60班次，修課人數上限3000人次，學士班修課比率從5年前的3成6成長至今年7成，培育大學生資訊素養與運算思維能力。

除了入門的「運算思維與程式設計」等課程，台師大也開設進階和跨域整合課程，如提升數據分析能力的「試算表與商務資料分析」、結合科學素養的「生醫健康與數據分析」以及實用有趣的「行動App程式設計」，學生不僅可以學習程式設計的知識與技能，更在專題實務中鍛鍊合作精神、溝通表達的軟實力，揮灑創意，產出各式各樣的作品。 在專業學習之外，跨領域、多元的學分學程更具整合性優勢。例如，符合教育、藝術、音樂學院特色的「教育大數據微學分學程」、「學習與資訊學分學程」、「數位人文與藝術學分學程」、「電腦音樂與音訊技術學分學程」，以及專業深化的「資訊科技應用學分學程」、「人工智慧技術與應用學分學程」，修課學分數從12至18學分不等，運算思維與程式設計則是上述四個學程必修課。

台師大也申請國家重點領域研究學院計畫，已獲教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與12家企業技術資源，合作設立產業創新學院，今年9月招收首屆學生，第一期8年計畫，包括元太科技、康舒科技、江陵機電、承德油脂、麗臺科技、中強光電、友達光電、瑞昱半導體、易晨智能、開酷科技、撼訊科技、趨勢科技參與，預計每年挹注逾1億元合作經費。

台師大校長吳正己表示，該校是一所領域完整的綜合型大學，具有深厚的人文底蘊，師大人的優勢在於洞察問題的人文關懷，如能結合科技人善用科技、解決問題的實務能力，將創造無限可能。

吳正己也說，產業創新學院提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域，推廣產學合作，讓學生在學習過程中，能夠更加貼近實務需求，增加職場競爭力，藉此培育卓越創新的未來人才。

台師大特別提到，產創學院今年9月已招收52名碩博士生，其中競爭最激烈的AI所，碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5％，新生註冊率100％，綠能所碩班有44人報考，錄取18人，下學年度碩博士班甄試入學簡章近日公布，AI所將招收碩班20人、博班3人，綠能所將招收碩班10人、博班1人，歡迎有興趣報考的理科相關科系學生，可於10月3日至10月11日透過線上報名。