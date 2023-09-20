公勝保經攜國際獅子會推廣高球賽事 致力深耕體育活動

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公勝保經（6028）始終落實「不只保險，我們分享愛」公益理念，長期支持偏鄉地區學校校隊，提供其日常補給與對外部比賽的交通經費等。公勝保經今年接受國際獅子會300A1區的邀請，響應高球運動賽事活動，推廣體育運動不落人後。

公勝保經總經理蔡聖威表示，成立30年以來持續深耕體育發展，長期贊助台東體中棒球隊、東大附特法式滾球隊、漳和國中手球隊以及贊助貝比魯斯棒球協會等，支持與培育運動選手，期望台灣體育運動與發展更加茁壯。此次以實際行動力挺國際獅子會年度高球賽，希望透過獅友對高球運動的推動及支持，鼓勵國人重視與培養運動人才。」

公勝保經近幾年推廣運動公益，從內部同仁做起，集結個人小愛化為企業大愛，鼓勵同仁加入健行、跑步、自行車、登山、游泳等五大運動挑戰、公益路跑等各項公益活動，「夥伴運動，公司幫你捐款」，運動里程數化為愛心善款，一起將溫暖送給社會各角落。

此屆國際獅子會年度高球賽事日前於大溪球場圓滿落幕，現場超過200人一同熱鬧開球，公勝保經高爾夫運動專案經理許朝傑指出，公勝今年於高球體育運動賽事上，已贊助超過十餘場，如國際獅子會300A1區、扶輪社助理總監盃、全國醫師盃高爾夫球賽、全國建築師高爾夫球賽，以及百年六中高校高爾夫球賽等。該賽事在總監李有寛指導下，精進賽事品質，期許透過企業與國際獅子會力量及號召，能帶動台灣社會對於運動風氣的重視。

國際獅子會300A1區高爾夫球賽已邁入36年，是一個具有優良歷史的高球賽事，也是每年300A1區最重要運動賽事之一。該賽程含分組團體組／個人男子組／個人長青組／女子組。而公勝保經也即將於11月3日假高雄信誼球場盛大舉辦「公勝30公益高爾夫球敘」活動，邀請各界好友一同參與並歡慶公勝30周年。