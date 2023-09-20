劍指中國！美眾院大咖擬會半導體業者 聚焦4大生死令

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【時報編譯柯婉琇】路透社援引知情人士報導，美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）擬與美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association,SIA）會面，以表達對美國投資中國晶片業的擔憂，以及他對進一步收緊晶片技術出口的看法。

消息人士表示，這場會議原定於周二舉行，但因為行程撞期而延後，目前尚未重新安排。

蓋拉格的中國特別委員會向來要求拜登政府在美國技術出口中國方面採取更強硬的立場。

SIA的成員包括輝達、英特爾等晶片大廠，美國近來發布的出口規定已經對這些公司在中國的銷售業務造成衝擊。

消息人士表示，蓋拉格擬向SIA表示，他認為美國去年10月頒布禁止向中國出口先進AI晶片的規定應該收緊，以涵蓋一些沒那麼先進的晶片。他也打算與SIA討論減少出口中國的半導體製造設備。其他議題還包括美國對中國晶片公司的投資。英特爾、高通等公司的創投部門都有投資中國的科技公司。

蓋拉格也將向SIA表達對成熟製程晶片的擔憂，他認為中國大舉提高用於汽車、洗衣機等日常產品的成熟晶片產能，有一天可能會導致中國在美國市場傾銷這些晶片，並導致美國此類晶片的製造商被迫出局。

SIA代表拒絕對此消息發表評論。

中國電信巨頭華為最近推出的高階手機Mate 60 Pro採用中國最大半導體公司中芯國際打造的7奈米晶片，意味著這兩家公司可能違反了美國祭出的貿易限制。對此，蓋拉格在本月初曾呼籲美國商務部完全封殺對華為和中芯的科技出口。

當時蓋拉格在聲明中表示，如果沒有美國的技術，這種晶片可能無法生產，因此中芯國際可能已經違反了美國商務部的《外國直接產品規範》（Foreign Direct Product Rule）。現在是時候終結美國對華為與中芯的所有技術出口，以表明任何藐視美國法律並破壞美國國家安全的公司都將與美國的技術隔絕。