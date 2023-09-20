添好運最大分店插旗新店裕隆城 三大限定優惠搶先看

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和億生活集團旗下香港米其林星餐廳「添好運」港式點心專門店，正式進駐新店裕隆城並自今（20）日下午3點搶先試營運，即日起至10月31日止，消費滿600元送「豉油皇叉燒炒麵」電子兌換券、及新加入會員贈「好運一口蛋撻」電子兌換券，參加社群活動還能贈送經典特色飲品。

今日起試營運的添好運裕隆城店，為「添好運」品牌在台灣的第16間分店，同時新北地區的3間分店。全店面積坪數達91坪，設立142個客席，是全台客席數最多的分店。選擇新店商圈作為展店地點，除了看中新店及文山區域強勁的消費能力外，覆蓋人口數超過70萬人，未來加上環狀線開通帶動中、永和消費板塊，整體覆蓋人口數超過130萬人。「添好運」將以國際級品牌力、即叫即蒸的美味堅持及正宗「香港味道」港點迎接新店區及文山區眾多的港點愛好者。

添好運裕隆城店的店裝設計全新升級，除吸睛打卡熱點「好運文字牆」，此次更將「好運樹」融入店裝設計中，添好運在台灣發展已邁入第九年，此次將「好運樹」作為「好運概念店」的主意象，象徵添好運要在台灣落地生根並將持續枝繁葉茂的發展，更是和億生活集團挺過疫情將不斷向上成長，永續經營的信念。

添好運裕隆城店並以「好運樹」為主題，延伸以圓潤木作貫穿全店，佐以木紋地板展現沉穩基調，四周牆面分別講述添好運創辦人-麥桂培主廚的創業歷史與「添好運」從一間餐廳拓展至全球四大洲共12個國家、超過80間分店的國際化發展，「好運概念店」將添好運邁向國際品牌的軌跡轉化為世界城市圖標，象徵麥主廚將港式點心推向國際的勳章及添好運堅持「將香港味道傳香全世界」的初心，環境視覺利用高彩度客席椅呼應年輕活潑的商場個性，搭配上柔和暖色燈光，整體環境溫馨明亮又寬敞，更可組合多樣性桌型，滿足多種聚餐目的與各式客群。

喜迎添好運裕隆城店開幕，好運三重輕鬆送。

第一好運『全台同慶』：全台添好運會員同慶，活動期間加入添好運Ocard會員，即可獲贈「添好運一口蛋撻」電子兌換券，不限店別至店內消費點套餐立即兌換馬上送。

第二好運『得閒飲茶』：新店裕隆城店限定優惠，9月20日（三）-10月4日（三）開幕期間，來添好運裕隆城店內消費拍照並打卡上傳至個人Facebook或Instagram頁面，加註 ＃得閒飲茶添好運，並設定公開。現場即可獲贈特色茶品四選一。

第三好運『滿額贈經典炒麵』：9月20日（三）-10月31日（二）活動期間，於添好運裕隆城店內用餐，單筆消費滿600元，即可獲得『豉油皇叉燒炒麵』電子兌換券乙張 （價值$168元）。下次不限店別於店內消費滿600元可立即兌換，兌換期間自9月20日（三）-11月30日（四）止，優惠不得併用。