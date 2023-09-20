人民幣對美元貶值 陸人行官員：有管理的浮動匯率制度

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近來中國對美元的匯率有所下降，人民幣兌美元貶至16年來新低，中國人民銀行未來是否會採取相關措施？中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾今天表示，隨著中國經濟持續回穩向好，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎，將堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

大陸國新今天上午辦舉行經濟形勢和政策國務院政策例行吹風會。鄒瀾表示，今年以來，國際形勢複雜多變，全球外匯市場波動較大。大家對人民幣匯率變動和未來走勢都非常關注，平時討論比較多的是人民幣對美元的雙邊匯率，但實際上人民幣對一籃子匯率貨幣能更全面地反映貨幣價值的變化。

鄒瀾表示，從宏觀經濟運行看，匯率浮動主要是調節實體經濟中的貿易和投資，貿易和投資是多邊的，涉及到多個國家、多種貨幣，因此人民幣對一籃子貨幣變動可以更全面地體現匯率對貿易投資以及國際收支的影響。

鄒瀾表示，從匯率制度看，中國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。人民幣對美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，還應該綜合全面看待，更加關注人民幣對一籃子貨幣匯率的變化。

鄒瀾表示，人民幣對一籃子貨幣可以主要關注中國外匯交易中心發佈的人民幣匯率指數。這個匯率指數計算了人民幣對一籃子外國貨幣加權平均匯率的變動，以相關國家或地區與中國的貿易額為權重。目前包含24種籃子貨幣，對應國家或地區與中國貿易總額佔比超過60％。

鄒瀾表示，其中，美元、歐元、日元權重比較大，分別是19.8％、18.2％和9.8％，9月15日，人民幣匯率指數報98.51，較6月末上漲1.8％，其中人民幣對歐元升值2.5，對日元升值4.1。7月中旬以來，得益於中國國內經濟穩步回升向好，人民幣對一籃子貨幣是穩中有升的，受美元指數走強影響，對美元雙邊匯率有所走貶，對非美元貨幣保持了相對強勢。

鄒瀾表示，近期，中國國內穩經濟、穩預期政策陸續實施落地，宏觀經濟運行出現更多積極的邊際變化。隨著中國經濟持續回穩向好，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。

鄒瀾表示，同時，在應對多輪外部衝擊的過程中，中國人民銀行、外匯局也積累了豐富的應對經驗，具有充足的政策工具儲備，中國有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運行。

鄒瀾表示，下一階段，中國人民銀行、外匯局將堅決貫徹落實中共黨中央、大陸國務院決策部署，以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，立足長遠、發軔當前、綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順週期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。